Apple lanzará actualizaciones antes de lo previsto, debido a preocupaciones sobre ciberseguridad

Apple anunció que está adelantando una serie de actualizaciones de ⁠software que, anteriormente, se habrían incluido en una nueva versión de su sistema operativo iOS, poniéndolas a disposición de los usuarios antes de lo habitual ⁠en ciclos anteriores, en respuesta ⁠a las preocupaciones de seguridad relacionadas con la inteligencia artificial.

La empresa comunicó el lunes a Reuters que se estaba adaptando a la realidad de que, dada la capacidad de la inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de herramientas de piratería maliciosas, era necesario reducir el tiempo que transcurre entre el momento en que las actualizaciones se hacen públicas por primera vez y el momento en que llegan a manos de los clientes.

Este cambio supone una transformación notable en la práctica habitual de Apple de incluir las correcciones de seguridad en lanzamientos de software más amplios, lo que supone un reconocimiento de que la IA está reduciendo el margen de tiempo del que disponen los atacantes para explotar fallos conocidos.

A menos que los expertos en seguridad descubran una campaña de piratería dirigida a una vulnerabilidad de software hasta entonces desconocida, Apple suele publicar las actualizaciones de seguridad como parte de la transición de una versión de iOS a la siguiente, ⁠por ejemplo, de la versión actualmente ⁠disponible —la 26.5— a la próxima ⁠actualización prevista, la 26.6. Mientras tanto, los desarrolladores y otros probadores prueban la próxima actualización ⁠para pulir cualquier fallo.

La empresa ha indicado que, en cambio, la última ronda de actualizaciones de seguridad se estaba poniendo a disposición de todos antes del lanzamiento generalizado de la versión 26.6.

Señaló que, aunque no había pruebas de que se hubiera aprovechado ninguna de las vulnerabilidades recién corregidas, era necesario acortar el tiempo transcurrido entre el momento en que se anunciaron ⁠por primera vez las correcciones de seguridad y el momento en que se implementaron en los teléfonos de los clientes.