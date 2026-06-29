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Corina Machado dispuesta a "hacer lo que tenga que hacer" para entrar a Venezuela y ayudar a víctimas
Machado dijo en un mensaje en su cuenta de X que se encontraba en Panamá
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el lunes que hará "lo que tenga que hacer" para entrar al país y ayudar a las víctimas y labores de recuperación de dos devastadores terremotos la semana pasada.
Machado dijo en un mensaje en su cuenta de X que se encontraba en Panamá y que el gobierno venezolano había cerrado el espacio aéreo tras los sismos para evitar su retorno, pero que "estoy lista, y cerca de Venezuela. Y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá"