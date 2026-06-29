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El Economista
Geopolítica

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Corina Machado dispuesta a "hacer lo que tenga que hacer" para entrar a Venezuela y ayudar a víctimas

Machado dijo en un mensaje en su cuenta ​de X que se encontraba en ⁠Panamá

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La líder opositora venezolana María Corina Machado.Foto: AFP

Reuters

La líder ⁠opositora venezolana y Premio Nobel de la ⁠Paz, María ⁠Corina Machado, dijo el lunes que hará "lo que tenga que hacer" para entrar al país y ayudar a las víctimas y labores de recuperación de dos devastadores terremotos la semana pasada.

Machado dijo en un mensaje en su cuenta de X que se encontraba en ⁠Panamá y ⁠que el ⁠gobierno venezolano había cerrado el ⁠espacio aéreo tras los sismos para evitar su retorno, pero que "estoy lista, y cerca de Venezuela. Y ⁠haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá"

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