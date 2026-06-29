Peso mexicano avanza ante el dólar con atención en señales diplomáticas en Medio Oriente

El peso mexicano terminó la primera sesión de la semana con una ligera apreciación frente al dólar. La moneda nacional se vio favorecida ante un mayor apetito de los inversionistas por activos de riesgo, ante reportes sobre un posible regreso a la vía diplomática entre Irán y Estados Unidos, tras una reciente escalada militar en el Golfo.

El tipo de cambio terminó la sesión de este lunes 29 de junio en el nivel de 17.4721 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.5050 unidades registrado el viernes pasado, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda nacional un avance de 3.29 centavos o de 0.19% por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas de referencia, caía 0.24% hasta 100.88 puntos.

Si bien el dólar mostró debilidad este lunes, el billete verde se mantenía cerca de su máximo de los últimos 13 meses, respaldado por el optimismo sobre el crecimiento económico de Estados Unidos, las perspectivas de subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el auge continuado de Wall Street por la inteligencia artificial, que ha estado atrayendo capital a un ritmo vertiginoso.

Este movimiento del tipo de cambio se produjo al inicio de una semana que estará cargada de referencias para los mercados, entre ellas datos laborales de Estados Unidos y el comienzo formal de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría añadir volatilidad al tipo de cambio.

Este miércoles 1 de julio inicia formalmente la revisión trilateral del T-MEC, en donde los tres países que lo integran deberán notificar por escrito si respaldan extender la vigencia del tratado o si buscarán cambios. Se espera que, al menos, Estados Unidos notifique su intención de hacer modificaciones al tratado.

En tanto, cifras de empleo de Estados Unidos que se divulgarán esta semana, incluida la nómina no agrícola de junio, serán clave para calibrar expectativas sobre la Reserva Federal, aunque el mercado sigue más atento a la trayectoria de la inflación.

Los inversionistas también seguirán la participación del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en un panel de política monetaria durante el Foro de Banca Central del Banco Central Europeo.

Medio Oriente, en la mira

Se espera que los equipos técnicos iraníes y estadounidenses que trabajan en la aplicación de un acuerdo de paz provisional se reúnan en Doha en los próximos días, informó el lunes una fuente a Reuters, después de que los ataques recíprocos del fin de semana amenazaron con descarrilar el frágil acuerdo.

El yen japonés se debilita

En tanto, el yen japonés también se debilitó a su nivel más bajo frente a la moneda estadounidense desde 1986.

La moneda nipona cotiza a su nivel más bajo en 40 años respecto al dólar, lastrado por la perspectiva de una subida de los tipos de interés en Estados Unidos este año y a los temores de una política de tasas bajas en Japón.

La moneda ha perdido un 11% de su valor en un año.

Las filtraciones de un futuro informe gubernamental en el que se apuesta por una política monetaria "apropiada", debilitó aún más el yen este lunes.

El informe subraya la condición "extremadamente importante" de la política monetaria para sostener la economía japonesa.

(Con información de Reuters y AFP).