La BMV cierra la primera sesión de la semana con ganancias en línea con Wall Street

Las bolsas de valores de México registraron ganancias en las negociaciones de este lunes, aunque la BMV suspendió sus operaciones por aproximadamente dos horas. El mercado local se vio favorecido por un mayor apetito por activos de riesgo, ante reportes sobre un posible regreso a la vía diplomática entre Irán y Estados Unidos, tras una reciente escalada militar en el Golfo.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.62% a 67,640.59 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.66% al nivel de 1,357.57 unidades.

Gráfico del índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores al cierre de la sesión del lunes 29 de junio de 2026.Tradingview

La plaza local suspendió operaciones a las 7:27 am, una interrupción por más de dos horas que Grupo BMV dijo que no estuvo vinculada con una falla en su motor de negociación.

"Está suspensión no fue un incidente tecnológico que haya afectado la debida operación del Motor de Negociación, MoNet y se tomaron las medidas necesarias para asegurar la equidad y la continuidad de la negociación, en apego al Reglamento Interior y Manual Operativo de la Bolsa Mexicana de Valores", publicó el centro bursátil en un breve comunicado.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años se ubicó en 8.94%, mientras que la tasa a 20 años cerró en 9.39%.

Inversionistas, con atención en Medio Oriente, empleo en EU y el T-MEC

Equipos diplomáticos estadounidenses que trabajan en un acuerdo provisional se reunirían en Doha en los próximos días, dijo una fuente a Reuters, tras ataques recíprocos del fin de semana. Los mediadores mantienen canales para contener incidentes y sostener conversaciones técnicas, añadió la fuente.

Los mercados también estarán atentos esta semana a datos laborales de Estados Unidos y el comienzo formal de la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que podría añadir volatilidad al tipo de cambio.

Este miércoles 1 de julio inicia formalmente la revisión trilateral del T-MEC, en donde los tres países que lo integran deberán notificar por escrito si respaldan extender la vigencia del tratado o si buscarán cambios. Se espera que, al menos, Estados Unidos notifique su intención de hacer modificaciones al tratado.

En tanto, las cifras de empleo que se divulgarán esta semana, incluida la nómina no agrícola de junio, serán clave para calibrar expectativas sobre la Reserva Federal, aunque el mercado sigue más atento a la trayectoria de la inflación.

Dow Jones alcanza máximo histórico

Las bolsas estadounidenses cerraron el lunes con fuertes subidas, y el Dow Jones alcanzó un máximo histórico al cierre, tras el alivio de las tensiones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán y el repunte de las principales acciones del sector tecnológico tras las recientes ventas.

El S&P 500 cerró este 29 de junio con un alza de 86.41 puntos, o un 1.18%, hasta cerrar en 7,440.43 puntos, mientras que el Nasdaq Composite subió 514,90 puntos, o un 2.07%, hasta los 25,820.14. El Dow Jones Industrial Average subió 306.63 puntos, es decir, un 0.59%, hasta situarse en 52.182.74.

(Con información de Reuters.)