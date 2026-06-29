Buscar
El Economista
Deportes

Lectura 1:00 min

Sufren Alemania y Paraguay al empatar 1-1 en dieciseisavos del Mundial 2026; van a la prórroga 

De persistir la igualdad en los dos tiempos de quince minutos en el Gillete Stadium, el clasificado a octavos se definirá en tanda de penales.

main image

El centrocampista alemán Jamal Musiala (número 10) y el defensa paraguayo José Canale (número 13) luchan por el balón.Foto: AFP

AFP

Alemania y Paraguay irán a la prórroga tras empatar 1-1 este lunes en Foxborough, cerca de Boston, en el tiempo reglamentario de su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, se fue adelante con un gol de cabeza de su joya, Julio Enciso (42'), pero los tetracampeones mundiales pusieron la paridad por la misma vía gracias a una diana de Kai Havertz (54').

De persistir la igualdad en los dos tiempos de quince minutos en el Gillete Stadium, el clasificado a octavos se definirá en tanda de penales.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete