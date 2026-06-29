Sufren Alemania y Paraguay al empatar 1-1 en dieciseisavos del Mundial 2026; van a la prórroga 

Alemania y Paraguay irán a la prórroga tras empatar 1-1 este lunes en Foxborough, cerca de Boston, en el tiempo reglamentario de su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo del autodenominado "cazador de utopías", Gustavo Alfaro, se fue adelante con un gol de cabeza de su joya, Julio Enciso (42'), pero los tetracampeones mundiales pusieron la paridad por la misma vía gracias a una diana de Kai Havertz (54').

De persistir la igualdad en los dos tiempos de quince minutos en el Gillete Stadium, el clasificado a octavos se definirá en tanda de penales.