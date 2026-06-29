Venezuela solicita más apoyo tras devastadores sismos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el lunes que el gobierno de Venezuela solicitó plantas de energía, agua y alimentos a México y a otros países tras los devastadores sismos de la semana pasada.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han causado casi 1,500 muertos y 3,150 heridos, según cifras oficiales. A cinco días del desastre, los esfuerzos están enfocados en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

Un nuevo temblor sacudió este lunes a Venezuela sin provocar daños adicionales, pero reviviendo el temor de la población tras el sismo del miércoles pasado, que también dejó decenas de miles de desaparecidos.

"Piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica y también, ahora sí, ya piden algo de alimentación de productos no perecederos", dijo la mandataria izquierdista durante su rueda de prensa matutina.

La semana pasada, el gobierno mexicano envió a bordo de tres aviones un equipo militar de 250 rescatistas y personal médico, además de 18 perros de búsqueda, un dron, herramientas, equipos y material médico.

Sheinbaum señaló además que "si es necesario se van a enviar más rescatistas" y que la prioridad en este momento está en la atención a las víctimas.

"Eso es lo más importante: el rescate de personas, el apoyo a las personas heridas, si es necesario, alimentación, eso es lo primero", afirmó.

La mandataria mexicana agregó que coordina con diversas entidades que organizaron colectas de ayuda para los damnificados el traslado a Venezuela de dichos productos en un avión y en un barco de la Marina mexicana.