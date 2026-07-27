El Mundial impulsó a Coca-Cola FEMSA ante un consumo retador y el impacto del IEPS

El Mundial de Fútbol impulsó el desempeño de Coca-Cola FEMSA durante la primera mitad del año, principalmente para las marcas Coca-Cola y Powerade, esto a pesar de que el consumo en México se mantuvo retador.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 fue un evento muy exitoso en términos de la forma en que el consumidor y el mercado en general interactuaron con la marca, sobre todo con Coca-Cola y Powerade, que fueron las marcas insignia, comentó el director de Finanzas de la mayor embotelladora de Coca-Cola, Gerardo Cruz.

Tan solo, la línea Coca-Cola Zero creció 24% en comparación con el mismo trimestre de 2025, en parte impulsada por la Copa Mundial de la FIFA.

En conferencia con analistas por sus resultados del segundo trimestre del año, la administración explicó que el evento mundialista no solo fue una plataforma para fortalecer sus marcas en todos los mercados donde opera, sino también fortaleció la conexión con los consumidores, lo cual se tradujo en una demanda incremental.

Como patrocinador del Mundial de Fútbol 2016, Coca-Cola FEMSA ejecutó un “plan integral de 360 grados” que incluyó promociones exclusivas con estampas Panini, latas edición especial, mercancía oficial de la FIFA y activaciones alrededor de los estadios, principalmente en la Ciudad de México, además de los Fan Fest y puntos de consumo.

El aumento de la demanda se generó principalmente en las sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a través de las activaciones de Fan Fest y otros puntos de contacto con el consumidor, mientras que las ciudades no sede registraron un impacto más limitado.

Para ejecutar las iniciativas del Mundial, la embotelladora adelantó una parte importante de su presupuesto de mercadotecnia para la primera mitad del año. El gasto en marketing aumentó 9% y fue el principal factor que afectó el margen operativo del trimestre.

Añadió que esperan una base de comparación más favorable para el gasto en marketing durante la segunda mitad del año.

“El balance final de la Copa Mundial resultó en nuevos máximos en las métricas clave de interacción con la marca Coca-Cola, como reputación, audiencia positiva y consideración de compra, entre otras. En todas nuestras operaciones, esto reforzó el rol de la plataforma como inversor a largo plazo en el desarrollo de marca”, dijo el director general de la empresa, Ian Craig.

Aunque dijo que el consumo en México mostró una recuperación en el segundo trimestre del año, los dos primeros meses registraron volúmenes ligeramente negativos, mientras que junio presentó un crecimiento superior a 12 por ciento.

"Las tendencias han continuado mejorando, así que eso es bueno para México. Las cosas lucen ligeramente mejor, pero diría que el entorno, tanto en términos de competencia como de consumo, sigue siendo retador", añadió el director general de Coca-Cola FEMSA.

En este entorno de consumo menos favorable, abundó, siguieron enfrentando dificultades en el mercado mexicano, debido al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y con edulcorantes calóricos aplicada desde el pasado 1 de enero.

Agregó que ahora espera cerrar el año con volúmenes prácticamente planos, una mejora respecto a la previsión anterior de una ligera caída, aunque mantendrá cautela para observar la reacción de los consumidores una vez que concluya en agosto el ajuste de precios para recuperar la inflación.