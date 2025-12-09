Twenty One debuta con el pie izquierdo en la Bolsa de Nueva York

Las acciones de Twenty One Capital cayeron este martes en su primer día de cotización en Wall Street, mientras las acciones relacionadas con las criptomonedas están bajo presión.

Los títulos de la compañía, que cotiza con el ticker “XXI”, iniciaron con un precio de referencia de 14.27 dólares, pero arrancaron operaciones en 10.74 dólares, lo equivalente una caída de más del 24 por ciento. Durante la sesión lograron recuperar parte del terreno perdido, aunque cerraron con un retroceso de 19.97%, en 11.42 dólares, según datos de Yahoo Finance.

La empresa se centra en la acumulación de bitcoin y el desarrollo de herramientas financieras basadas en el criptoactivo.

Twenty One Capital es mayoritariamente propiedad de Tether, uno de los mayores emisores de stablecoins a nivel global, y de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex, mientras que SoftBank Group mantiene una participación minoritaria. La firma surgió a partir de una fusión con Cantor Equity Partners.

Cantor Equity es una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) respaldada por Cantor Fitzgerald, una firma de banca de inversión y corretaje presidida por Brandon Lutnick, hijo del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Las SPAC se fusionan con startups privadas, ofreciéndoles una alternativa para salir a Bolsa.

De cara al futuro

El director ejecutivo y cofundador, Jack Mallers, ha expresado su ambición de convertir a la empresa en la mayor tenedora de bitcoin que cotiza en Bolsa. Actualmente, la compañía posee más de 43,500 bitcoins, valuados en aproximadamente 3,970 millones de dólares, de acuerdo con datos de The Block, portal especializado en cripto.

Twenty One se posiciona como la tercera mayor empresa pública tenedora de la criptomoneda a nivel mundial, solo detrás de MicroStrategy (Strategy) y MARA Holdings.