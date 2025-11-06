Tecnológicas retroceden en Wall Street ante preocupaciones por sus elevadas valoraciones

Al mediodía en Wall Street, la mayoría de las acciones tecnológicas registraban caídas, presionadas por el resurgimiento de las preocupaciones sobre sus elevadas valoraciones, luego de un breve respiro en la jornada del miércoles.

Las advertencias sobre una posible corrección del mercado, difundidas el martes, habían provocado una venta masiva de títulos, liderada por empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Entre los gigantes del sector, Microsoft retrocedía 1.65% y Nvidia caía 2.78%, arrastrando al conjunto tecnológico. El índice SOX de semiconductores descendía 1.45%, reflejando la presión generalizada sobre las empresas del sector.

Entre las mayores perdedoras del día figuraba Qualcomm, cuyas acciones cedieron 2.84% tras advertir una posible reducción de pedidos por parte de Samsung. Sus competidoras AMD e Intel también sufrían descensos de 5.38% y poco más de 2.38%, respectivamente.

“En los últimos días hemos visto que en el mercado ha prevalecido la cautela ante las altas valuaciones en compañías relacionadas con la inteligencia artificial”, destacaron analistas de Banco Ve por Más (Bx+).

La empresa de servicios de software y hardware en la nube, Oracle perdía 2.07 por ciento.

Palantir Technologies, dedicada al análisis de datos, bajaba más de 5% y se encaminaba a hilar su tercera jornada consecutiva con pérdidas.

En el segmento de ciberseguridad, Fortinet retrocedía 6.64% y se perfilaba para tener su peor jornada en bolsa desde el pasado 10 de julio, cuando sus títulos bajaron 6.92 por ciento.