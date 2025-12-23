Premier League: escenario cuesta arriba para mexicanos

Raúl Jiménez dio un regalo a la afición mexicana al ser el único futbolista del país con anotación entre las cinco grandes ligas de Europa en vísperas de la Navidad 2025.

El delantero de 34 años marcó desde su especialidad, el punto penal, para garantizar la victoria de Fulham (1-0) sobre Nottingham Forest en el cierre de la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier League, en Inglaterra.

Fulham está en la posición 13 y no es candidato ni a ganar la Premier League ni a calificar a un torneo continental para la próxima temporada. Sin embargo, tiene un lugar especial en la historia de Jiménez por permitirle continuar su carrera en la que es considerada la máxima competencia en el mundo, luego de sufrir una fractura de cráneo en 2020.

En ese entonces jugaba para Wolverhampton, otro equipo diseñado para pelear a media tabla, a pesar de su pasado en equipos top de España y Portugal (Atlético de Madrid y Benfica).

La Premier League implica eso: no es una liga de experimentación para que jugadores nacidos fuera de Europa hagan su primer aterrizaje allí. Incluso después de años de peaje en otros territorios del Viejo Continente es demandante en calidad y mentalidad.

Si bien es reconocida por su multiculturalidad, también por su exigencia. Un reflejo era el sonado requisito de tener cierta cantidad de partidos con su selección para ser elegible para fichar con uno de sus clubes.

En el caso de México, país que no tiene reputación como alto exportador de futbolistas, la Premier League sigue siendo un escenario cuesta arriba. Apenas 12 jugadores han llegado a sus clubes y, de ellos, sólo tres duraron dos o más temporadas.

Raúl Jiménez es el único sobreviviente de esa estadística. Llegó a Wolverhampton en 2019 y en 2023 recibió una oportunidad en Fulham pese a su antecedente clínico. Los otros casos son Edson Álvarez, con West Ham de 2023 a 2025, y Javier ‘Chicharito’ Hernández, con Manchester United de 2010 a 2014 y también con West Ham de 2017 a 2019.

“Lo de ‘Chicharito’ fue un parteaguas para los mexicanos en Premier League, como en su momento lo de Jared Borgetti y Guillermo Franco”, analiza para El Economista, Majo González, narradora y comentarista de Premier League y Champions League TNT Sports y HBO Max.

“Ojalá puedan llegar más, el tema es que se vayan pronto de la Liga MX, porque la Premier League es muy distinta a cualquiera de las otras ligas que se juegan. Primero se requiere de una liga formativa que ayude en cuanto a físico y mentalidad previo al salto a Premier League”.

Ruta de llegada

Jared Borgetti fue el primer mexicano en Premier League hace exactamente 20 años. Firmó con Bolton en la temporada 2005-06, luego de consolidarse en selección nacional en el proceso para el Mundial de Alemania y tras una notable Copa Confederaciones.

Su transferencia sorprendió porque nunca había jugado fuera de México, sin embargo, contaba con 32 años de edad y ya había participado en un Mundial (2002).

De manera similar, ‘Chicharito’ llegó al Manchester United. Su único paso como profesional había sido en Chivas y, con menos de 23 años, todavía no disputaba una Copa del Mundo con México; lo hizo días después de su transferencia a Premier League, en Sudáfrica 2010.

Los 10 mexicanos restantes llegaron después de jugar en otros equipos europeos: Nery Castillo, Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Guillermo Franco, Carlos Salcido, Pablo Barrera, Miguel Layún, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Julián Araujo.

“A veces se cuestiona cómo es posible que tengamos a alguien como Gilberto Mora, pero lo que hay que hacer es generar mercado para que los clubes de Premier League volteen a ver al mercado mexicano”, exalta Majo González.

“Si de pronto vienen por Mora y les piden 16 millones, cuando en Ecuador a un futbolista de esa talla se lo llevan por 1 millón y lo hacen crecer allá, ya no voltean a ver al futbol mexicano porque lo tachan de muy caro o que no hay suficiente talento y sí existe. El problema es que no se van a tiempo para seguirse desarrollando, lo que sí pasa con Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina”.

En la actual temporada, sólo dos mexicanos están activos en Premier League: Raúl Jiménez (Fulham) y Julián Araujo (Bournemouth). Edson Álvarez fue cedido a préstamo este verano de West Ham a Fenerbahce, en Turquía.

Mentalidad sobre físico

“La liga inglesa es muy física y de mucho ritmo, pero aparte de eso tienes que ser muy inteligente”, responde a este diario, David Silva, campeón del mundo con España en 2010 y jugador del Manchester City de 2010 a 2020, cuando se le pregunta la fórmula para que los mexicanos se consoliden en el futbol inglés a pesar de no contar con gran estatura y fuerza.

“Mira el físico que tengo yo y estuve 10 años. Creo que es un poco el saber las virtudes de cada uno y explotarlas, eso te va a ayudar mucho”, señala con su 1.70 de estatura.

Curiosamente, de los 12 mexicanos que han jugado en Premier League ocho son atacantes. Jiménez es el máximo anotador con 62 dianas, incluyendo la de este lunes ante Nottingham Forest, seguido de ‘Chicharito’ con 53.

La Premier cuenta con futbolistas de todos los continentes y no todos cumplen con estereotipos de altura y fortaleza, sino de habilidad.

“Si no tienes el físico es necesario aprender a leer el partido, aprender a darle lectura a los movimientos. Por ejemplo, David Silva tenía la capacidad de anticiparse a lo que necesitaran sus compañeros. Lo que él hacía, y lo dijo en varias ocasiones, era hacer lucir a sus compañeros”, destaca la narradora de TNT Sports y HBO Max.

“La velocidad con la que piensas dentro de la Premier es distinta por la rapidez con la que te presionan. Eso te ayuda a ser un futbolista más inteligente. Si no se tiene el físico, deben desarrollar otro tipo de habilidades”.

Pero más allá de eso, insiste en que el futbol mexicano necesita seguir expandiéndose aunque sea en ligas de menor categoría.

“Lo que tiene que hacer el mercado mexicano es empezar a hacerse visible ante este tipo de ligas formativas y de élite (…) La Premier es una liga que invierte mucho y cuida mucho su producto. Eso les da mucha seguridad a los jugadores, calidad en la competencia y un escaparate importante porque normalmente se meten a Champions u otras competencias europeas”.