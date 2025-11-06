Wall Street retrocede en un mercado atento a los reportes de empresas de semiconductores

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este jueves. Las acciones caen, ampliando las pérdidas semanales. Los inversionistas se mantienen atentos a los reportes trimestrales, particularmente los resultados de las empresas de semiconductores.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, cae 0.78% a 46,942.07 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja 0.93% a 6,732.83 puntos. El Nasdaq tecnológico retrocede 1.45% a 23,160.14 puntos.

Los títulos de Qualcomm (-4%) caen, afectadas por un efecto fiscal extraordinario que opacó unos ingresos superiores a las estimaciones y las metas para el próximo trimestre. ARM (-2.6%) cae a pesar de una guía de ingresos por encima de lo previsto por el consenso.

Tras las advertencias de grandes bancos sobre una burbuja en la inteligencia artificial (IA), los inversionistas exigen mejores resultados a las compañías relacionadas. El reporte trimestral del gigante Nvidia (-2.30%), el miércoles 19 de noviembre, es el más esperado.

Otros de los protagonistas en esta jornada es Tesla (-3.80%), cuya acciones caen mientras los inversionistas están pendientes de la junta de accionistas del fabricante de vehículos eléctricos, que se celebrará esta tarde para votar sobre el paquete salarial de Elon Musk.