Detienen a Betito, sobrino de exlíder de zetas

Autoridades de Nuevo León detuvieron de nueva cuenta a Mario Alberto Cárdenas Medina, alias el Betito, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León dijo que el Betito fue detenido luego de que se detectara la presencia de sujetos armados en un estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Monterrey.

Fue detenido junto a dos personas identificadas como Raúl “N”, de 45 años y Kevin Alberto “N”, de 19 años, en posesión de un arma larga, una corta, dos cargadores, siete cartuchos, así como 44 bolsas con una sustancia con las características del cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

También se informó que los ahora detenidos se encontraban a bordo de una camioneta y al ser identificados intentaron darse a la fuga. Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe señalar que es la segunda vez que el Betito es detenido. En 2019 la FGR lo capturó en un operativo realizado en el Estado de México, sin embargo fue liberado por un juez en 2022.