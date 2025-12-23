Reducción de migrantes en tránsito, afectó el flujo de remesas

La caída en el flujo de remesas dirigidas a México, que comenzó a materializarse en el último trimestre del año 2024, es explicada de forma preponderante por la reducción de de los llamados migrantes en tránsito.

De acuerdo con el director del Foro de Remesas en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús González Cervantes, los migrantes que estuvieron atravesando el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, entre 2020 y todavía en 2025, recibieron remesas y con estos ingresos contribuyeron al incremento en los flujos que se observó en los últimos 58 meses, que son unos cuatro años con ocho meses. Un grupo que Banco Mundial ha identificado como migrantes en tránsito.

Al participar en un programa en línea, explicó que el incremento anual de 2.3% en el flujo de remesas a México que se presentó en el 2024, incluía recursos dirigidos a los migrantes en tránsito.

“Si dedujéramos los envíos dirigidos a personas que tenían alguna identificación extranjera, el incremento prácticamente sería pequeño. Es decir, ya había un flujo mucho menor de remesas a los hogares mexicanos”, resaltó.

Economistas de BBVA estiman que la caída del flujo de remesas a México, observada este año, es de 5% anual y podría seguir pronunciándose en el 2026, mientras expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que esta contracción será de 4.5 por ciento anual, asociada a efectos base de los picos del 2024.

En la citada entrevista, concedida al programa titulado “Entorno al dinero”, el experto del Cemla informó que ahora mismo están trabajando junto con Banco Azteca para tratar de cuantificar la proporción de remesas que captaron en México quienes tenían una identificación extranjera. Las tiendas Elektra que forman parte de Grupo Salinas y Banco Azteca, reciben poco más de 40% de las remesas reportadas en México.

Y el Foro de remesas es un mecanismo de cooperación técnica donde los bancos centrales y otros organismos discuten, analizan e implementan acciones para profundizar sobre el impacto económico de las remesas en América Latina y el Caribe así como para facilitar la inclusión financiera de los receptores.

Adelantó que en el 2024, el principal grupo extranjero receptor, fueron originarios de Cuba. Y enfatizó que entre el 2022 y el 2023, la frontera entre México y Estados Unidos estuvo “muy porosa”, lo que facilitó un mayor tránsito hacia Estados Unidos, incluidos los mexicanos.

Se cuadruplicó volumen de extranjeros que llegaron sin documentación: Cepal

La migración en tránsito es una condición que ha sido analizada por varios organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

En un análisis, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que entre el 2021 y el 2024, se cuadruplicó el volumen de los registros de personas extranjeras que llegaron a México sin documentación migratoria y que buscaban continuar hacia Estados Unidos.

Al interior del documento titulado Panorama sociodemográfico de la población en tránsito migratorio por México y en las fronteras del norte y sur del país, observaron que Venezuela destacó en el periodo como una de las principales regiones de origen de estos cruces, seguida por Guatemala, Honduras y El Salvador.

En el análisis explicaron que “prácticamente en todas las entidades del país y en las fronteras se ha incrementado de manera notoria la presencia de la población de diversos orígenes con la intención de llegar a Estados Unidos”.

En el documento, cuya autora es Martha Luz Rojas, expusieron que usaron datos del censo de población y vivienda para identificar los movimientos de la población tomando en cuenta el lugar de nacimiento y el de residencia de los últimos cinco años.

Ahí mismo resaltaron que para muchas personas, el cruce por México puede quedar trunco aquí o bien al llegar a Estados Unidos, por las acciones de contención migratoria por la intervención de agentes no estatales y por distintas adversidades en el camino.

Los datos muestran que el flujo laboral hacia Estados Unidos es mayoritariamente masculino, concentrado en edades laborales y cuya edad promedio va aumentando al pasar de 32.7 años en 2010 a los 35 en el 2017.

Teléfonos móviles y remesas

Expertos de Elektra han explicado a este medio que a diferencia de la competencia, que cuelga letreros donde avisa que no atienden a extranjeros sin identificación, ellos tipifican lo que llamaron Visa humanitaria y encontraron otras formas de validar las operaciones que reciben.

De hecho aclararon que abrieron ventanillas especiales para atenderlos y, como el idioma se convirtió también en una barrera de comunicación, pues ha llegado mucho migrante que habla tan solo francés, en Banco Azteca aprovecharon el bot que atiende electrónicamente desde la app, que también ofrece servicios de cambio de lenguaje al francés.

De tal manera que al llegar a la sucursal, ya saben qué servicio solicitar, pues la gran mayoría de ellos cuentan con un teléfono celular.

De acuerdo con Eduardo Levy, Director de Remesas en Grupo Elektra, esta tendencia confirma que persiste la migración en tránsito y que muchos de los latinoamericanos desplazados se han establecido en México ejerciendo su oficio o profesión, de tal forma que cuentan con ingresos que les permite enviar recursos a sus países de origen.

Entrevistado por El Economista, explica que los países destino de las transferencias que salen de México en forma de remesas son principalmente Haití, Venezuela, Honduras y Guatemala.

Luego en febrero del 2022 siguieron incrementándose los envíos desde México. El problema es que vienen transitando y por alguna razón, a veces pierden su pasaporte y alguna otra forma de identificación, de manera que veían largas filas de migrantes formados fuera de las sucursales de Banco Azteca y Elektra.