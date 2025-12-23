Abonarían al adeudo de agua con EU más de 300 hm³

Durante los primeros minutos de este lunes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó el desfogue de la presa el Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, con el fin de cubrir parte de la deuda que tiene México con Estados Unidos en materia hídrica.

Ante la falta de un anuncio formal por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue el gobierno de la localidad de General Bravo, también en Nuevo León, el que informó que a partir de las 12:00 am de este lunes estaba programada la apertura de una compuerta de esta presa ubicada en el Río San Juan.

Por lo anterior se alertó a los pobladores de China y General Bravo sobre el desfogue, con la intención de que permanezcan alejados del Río San Juan, ante el posible aumento de su caudal.

El gobierno de Nuevo León detalló que a esta presa se le pretendía sacar cerca de 100 hectómetros cúbicos (hm³) con lo que pasaría de 81 a 65% de almacenamiento. Este año ha bajado su llenado ya que, en comparación, al primero de diciembre del año pasado, la presa más de 100% de su capacidad, según cifras de la Conagua.

A la presa del Cuchillo se sumó Marte R. Gómez, en Camargo, Tamaulipas, que desfogó 42 hm³, de acuerdo con la sección estadounidense de la Comisión de Límites y Aguas (CILA), en su reporte diario correspondiente al día de ayer, 22 de diciembre.

En este mismo informe se indicó que se preveía que de la presa el Cuchillo se liberaran 268.524 hm³.

Entre ambas presas, México estaría entregando 310 hm³ al caudal del Río San Juan, principal afluente del Río Bravo con el fin de desactivar la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consistente en un arancel de 5% a los productos mexicanos en caso de que el país no liberara más de 240 hm³ antes de que termine el año y que forman parte de los 900 que adeuda México del periodo 2020-2025.

Se estima que a finales de enero próximo se concluya el plan para cumplir con la totalidad del faltante.

Acuerdo con gobernadores

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el inicio de la entrega de agua a Estados Unidos, al tiempo que aseguró que los estados involucrados sólo tendrán afectaciones mínimas.

“Se trabajó con todos los gobernadores y se buscó un esquema de afectación mínima a los agricultores de todo el país, particularmente de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, y se resarció con aguas de otras cuencas para atender el adeudo de agua, todos estuvieron de acuerdo”, dijo desde Palacio Nacional en su conferencia matutina.

La mandataria dijo que la entidad que se vería más afectada por el uso del Río Bravo es Tamaulipas.

