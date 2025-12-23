Para las vacaciones (I)

Las vacaciones son propicias para leer y oír música. He aquí una muestra de lo que me entretiene en este periodo de asueto. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano-alemán muy leído, autor de más de 15 libros. Recientemente, en julio, fue galardonado con el “Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025”. En su libro de 2022, “Infocracia”, analiza el impacto del poder de la información en la política, la desinformación en línea y el uso de bots para influir en las elecciones, explorando cómo la digitalización y el régimen de la información amenazan la democracia a través de noticias falsas, teorías conspiratorias y manipulación psicométrica del comportamiento electoral. De apenas 103 páginas, el libro es riquísimo en ideas que invitan a reflexiones profundas. Reproduzco unas cápsulas como muestra de sus tesis, muchas de ellas preocupantes: “El Big Data y la IA ponen al régimen de la información en condiciones de influir en nuestro comportamiento por debajo del umbral de la conciencia. El régimen de la información se apodera de esas capas prereflexivas, instintivas y emotivas del comportamiento que van por delante de las acciones conscientes. Los medios digitales hacen posible el dominio de la información”. (p. 23)

“El Big Data y la IA toman decisiones más inteligentes, incluso más racionales, que los individuos humanos, cuya capacidad para procesar grandes cantidades de información es limitada. Desde el punto de vista dataísta, la racionalidad digital es muy superior a la comunicativa”. (p. 61) Lo anterior puede llevar a una profunda transformación de la política y la democracia, ya que las decisiones socialmente relevantes se tomarán utilizando el Big Data y la IA.

“En la era de las fake news, la desinformación y las teorías de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas tienden a esfumarse. Entonces, la información circulará completamente desconectada de la realidad, en un espacio hiperreal”. (p. 71). “Las teorías de la conspiración resisten a la verificación por los hechos porque son narraciones que, a pesar de su carácter ficticio, fundamentan la percepción de la realidad. Por tanto, son una narración de hechos. En ellas, la ficcionalidad se convierte en facticidad. Lo decisivo no es la facticidad, la verdad de los hechos, sino la coherencia narrativa que la hace creíble”. (p. 85) Hasta aquí las cápsulas reflexivas.

Compensé la lectura de “Infocracia” con un deleite musical. La extraordinaria joven pianista china-estadounidense Yuja Wang, de 38 años, es un fenómeno de balance entre técnica y sentimiento. Lo constata su reciente grabación con la Orquesta Sinfónica de Boston de los conciertos de piano núm. 1 y 2 del compositor ruso Dmitri Shostakovich. El núm. 1 fue estrenado en 1933 y, en realidad, debería ser clasificado como un “doble concierto” para piano y trompeta, ya que este instrumento tiene un peso solista similar al piano. Tuvieron que pasar 24 años para que el compositor escribiera su concierto núm. 2, siendo una obra muy diferente a la núm. 1. La intención era que fuese un concierto para pianistas jóvenes, por lo que Shostakovich dispensó de complejidades técnicas a la obra. Un auténtico goce auditivo escuchar estas obras con Yuja Wang.