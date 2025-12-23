Superó Sinaloa 3.5 asesinatos al día

El gabinete de seguridad federal informará en enero sobre la estrategia de pacificación aplicada a Sinaloa, después de que el fin de semana pasado aumentaran los homicidios, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy (lunes) lo vimos en el Gabinete y, como siempre, le pediría al Gabinete de Seguridad que pudiera hablar.

“Ayer (domingo) hubo, en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos. Y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios. Y le pido al Gabinete de Seguridad que pueda dar toda la información”, indicó la mandataria.

Y añadió: “Es un tema, el de Sinaloa, que tiene sus particularidades. Recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa, porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad, se da, a partir de la entrega del Mayo (Ismael) Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada, entre otras cosas, por esta situación que, aunque digan, no ha quedado claro, de todas maneras.

“Entonces, a partir de esta situación, de esta ruptura de este grupo, producto de la entrega del Mayo Zambada, viene esta situación de violencia (...) Es distinto a otros estados de la República. Y nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población, que es lo más importante”, sostuvo.

Extorsionan en Migración a paisanos de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron separados de sus cargos y están bajo investigación luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente solicitan dinero a personas migrantes que ingresaban a México desde Estados Unidos.

“De inmediato le pedimos a la secretaria de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración que revisaran el caso; estas personas fueron separadas de su cargo y se inicia un proceso de investigación”, indicó al tiempo que dijo que se establecerá un esquema de actuación para atender reportes de corrupción. (Maritza Pérez)