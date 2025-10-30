Acciones de Oracle pierden más de 4% por venta de acciones de directivos y gasto en IA

La empresa de almacenamiento en la nube, Oracle continuo su descenso este jueves, lastrada por informes de ventas de acciones de directivos y la preocupación de los inversionistas por un aumento de gasto en inteligencia artificial (IA) después de que se dieran a conocer los reportes de Meta, Microsoft y Alphabet.

Los títulos de Oracle bajaron hasta los 262.50 dólares, una caída de más del 4.5% al medio día en Wall Street. De continuar esta tendencia las acciones de la empresa hilarían 4 jornadas con pérdidas.

Documentos presentados ante la SEC revelaron que el recién nombrado codirector ejecutivo, Clay Magouyrk, vendió 40,000 acciones por un valor aproximado de 11 millones de dólares, una medida que tomó por sorpresa a los inversionistas.

Además, Buckhead Capital Management redujo sus participaciones en Oracle en más del 50%, lo que indica una cautela más generalizada.

"Estamos ante un reajuste debido a las altas expectativas para la Reserva Federal y a que las ganancias de las empresas tecnológicas se pusieron en duda de la noche a la mañana", dijo Ben Laidler, jefe de estrategia de renta variable de Bradesco BBI.

Tras alcanzar máximos históricos por encima de los 345 dólares a principios de septiembre, las acciones de Oracle han caído más de un 25%, llegando a cotizar momentáneamente por debajo de los 260 dólares.