Lectura 1:00 min
La Gran Carpa
Opinión de la sección de Foros del 23 de diciembre del 2025.
Rehilete
Los medicamentos oncológicos de alta especialidad, indispensables para el tratamiento de personas que enfrentan Mieloma Múltiple Refractario y otras enfermedades graves que requieren terapias no están disponibles en México, aseguró el diputado federal del PAN, Hector Jaime, quien dio a conocer que solicitó de manera formal a la COFEPRIS la autorización prioritaria de permisos de importación para estos medicamentos, al tiempo que criticó la falta de disponibilidad.