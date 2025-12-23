Rehilete

Los medicamentos oncológicos de alta especialidad, indispensables para el tratamiento de personas que enfrentan Mieloma Múltiple Refractario y otras enfermedades graves que requieren terapias no están disponibles en México, aseguró el diputado federal del PAN, Hector Jaime, quien dio a conocer que solicitó de manera formal a la COFEPRIS la autorización prioritaria de permisos de importación para estos medicamentos, al tiempo que criticó la falta de disponibilidad.