Medidas anti lavado, afectarán envíos

El economista de Goldman Sachs, Alberto Ramos, anticipó que hacia delante también se verá afectado el ritmo de envíos de divisas en forma de remesas, por la aplicación de las medidas para reducir el flujo de drogas ilícitas y el lavado de dinero.

“El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y las medidas para reducir los flujos de drogas ilícitas así como el lavado de dinero, también podrían afectar la dinámica de los envíos a través de registros formales”, alertó.

Con él ha coincidido el vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, Luis Gonzali, que desde febrero explicó que las remesas podían desacelerar si no se justifica la procedencia de estos recursos.

Las empresas que se dedican a envíos de remesas van a estar bajo mayor escrutinio y será más difícil enviar remesas a México, por lo que anticipó una bajada de remesas que termine afectando al consumo en el país.

Para el director del Foro de remesas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús González, el registro de las remesas en medios formales pone en duda cualquier argumento sobre el origen ilícito de las transferencias.

De acuerdo con él, el conocimiento del cliente que hacen los envíos es detallado y minucioso, lo que dificulta la posibilidad de que se estén haciendo operaciones de lavado de dinero por estas vías.

El experto de Cemla detalló que por ley, no se pueden hacer envíos de remesas superiores a 8,000 dólares.

En tanto, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, precisó en conferencia de prensa dictada para presentar el Informe Trimestral de fines de febrero que las operaciones de envíos y recepción de remesas se registran bajo estrictos procesos de prevención de lavado de dinero.

“Toda entidad que interviene dentro y fuera del país en estas transferencias está obligada a cumplir con todos los procesos establecidos en prevención del lavado de dinero y las que operan en México tienen que hacer también reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para mitigar de manera importante el riesgo”, aseguró.

EU ya incrementó vigilancia

A fines de noviembre, la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro, alertó que incrementaría la vigilancia de las transferencias transfronterizas de fondos como remesas que sumaron poco más de 72,000 millones de dólares enviados desde el 2024.

En un comunicado dirigido a los negocios de envío de dinero, solicitó que estén atentos para identificar e informar operaciones sospechosas en las transferencias de migrantes sin documentos a partir de 2,000 dólares o más, pues podrían estar vinculadas a lavado de dinero y narcotráfico.

“Aunque la mayoría de las remesas de Estados Unidos son legítimas para proporcionar apoyo financiero crítico a los familiares en el extranjero, Fincen ha advertido anteriormente que actores malignos han utilizado estas transferencias de fondos transfronterizos de bajo monto para facilitar o cometer financiamiento al terrorismo, tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas”, indicó el organismo del Departamento del Tesoro.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum comentó al respecto durante una de sus conferencias matutinas que “esta idea de que las remesas se usan para el lavado de dinero, no tiene indicios y si hubiera, tendrían que sancionarse”.