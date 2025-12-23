En diciembre, envíos hasta por 700 dólares

Las familias mexicanas que reciben remesas en diciembre tendrán un mayor apoyo económico de parte de sus familiares emisores en Estados Unidos, evidenció una encuesta aplicada por la plataforma de envíos vía whatsapp, Zapp.

De los envíos de remesas que están transfiriendo durante este mes, 56% de estos será superior al que transmitieron en el transcurso del año, mientras 41% planea enviar la misma cantidad y en contraste solo 3% enviará menos recursos.

Según los resultados, cuatro de cada 10 personas entrevistadas enviarán más de 700 dólares, con lo que “se consolidará diciembre como el mes más importante para las transferencias de remesas”.

De confirmarse el dato, estaría duplicándose la remesa promedio que se captó en México en el transcurso del año y estaría por encima de los 416 dólares que es el giro medio más alto captado este año en julio.

De acuerdo con el CEO y cofundador de Zapp, José Luis Orozco, este aumento en la intención de envío se presentó en un contexto complejo donde los envíos han mostrado una desaceleración, presionadas por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre económica de Estados Unidos.

En un universo de 154 usuarios del servicio, 40% confió que esos recursos se utilizarán para gasto diario mientras 35% dijo que mandará suficiente para regalos navideños y sólo 24% dijo que espera realicen mejoras en su hogar de origen. Pero 21% reconoció que espera se usen los recursos para atender gastos médicos.

En opinión de Orozco, el envío de dinero es una manera de estar cerca, aún cuando la vida los ha llevado a trabajar lejos de casa.

“Para muchos migrantes, el envío representa una forma de presencia y cuidado hacia su familia incluso en la distancia”, señaló.

El 81% de los participantes considera que enviar dinero en estas fechas es muy importante y en las respuestas cualitativas predominan palabras como salud, bienestar, unión y prosperidad.

Aumenta envío en plataforma de whatsapp

El sondeo también reveló un cambio en los hábitos de envíos de remesas, pues 48% prefiere utilizar whatsapp por encima de aplicaciones tradicionales como transferencias bancarias o envíos en tiendas.

“La rapidez, sencillez y claridad del proceso fueron las razones más mencionadas para elegir este método”.

Aparte, la vocera de Zapp, Valerie Angelkos, anticipó que ante la entrada en operación del impuesto de 1% para las remesas enviadas desde Estados Unidos, esperan un aumento en el uso de sus servicios.

“Como sabes, el impuesto de 1% aplicará únicamente a envíos de dinero en efectivo y a ciertos instrumentos físicos, como giros postales o cheques, y no a transferencias digitales ni a envíos financiados con tarjeta o transferencia bancaria. Es decir, no es un impuesto general a todas las remesas, sino una medida con un alcance muy específico”.

En el caso de Zapp, dijo que no les afecta de manera negativa, ya que no aceptan envíos en efectivo. “Todos los envíos que se hacen a través de nuestro servicio se pagan con tarjeta de débito, crédito o transferencia, por lo que este impuesto no implica un aumento en comisiones para nuestros usuarios ni un cambio en nuestro modelo de operación”.

