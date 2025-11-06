Acciones de Tesla caen casi 4% por incertidumbre sobre el plan salarial de Elon Musk

Las acciones de Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, caen con fuerza en la jornada de este jueves en Wall Street.

El nerviosismo ocurre por los resultados de una votación de los accionistas que determinará si el director ejecutivo Elon Musk debe recibir un paquete salarial de casi 1 billón de dólares en acciones durante la próxima década.

Los papeles de Tesla caen 3.74% y se venden en 444.66 dólares cada una. En el año, la compañía tiene un incremento de 10.09 por ciento.

“La propuesta de compensación para el CEO será el centro de atención hoy jueves en Austin, donde los accionistas también votarán sobre la continuidad de directores y la estrategia con xAI”, comentaron analistas de GBM Reserch.

Agregaron que,” el fondo soberano de Noruega, que tiene una participación de 1.2% en Tesla, ya adelantó su rechazo por el tamaño del paquete y el riesgo de dependencia en una sola persona. Musk argumenta que necesita control para seguir encabezando proyectos como su ejército de robots”.