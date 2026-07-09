SK Hynix debuta en Nasdaq como la segunda OPI más grande

El gigante surcoreano de los semiconductores, SK Hynix, debutará en el Nasdaq este viernes, consolidando la que ya se califica como una de las más grandes Ofertas Públicas Iniciales (OPI) de una empresa extranjera en los mercados estadounidenses.

La firma colocará 177.9 millones de American Depositary Receipts (ADR) para recaudar cerca de 26,500 millones de dólares.

Dicha operación solo ha sido superada por la reciente salida a Bolsa de SpaceX, que percibió 85,700 millones de dólares, el pasado 12 de junio.

La compañía fijó el precio de sus ADR’s en 149 dólares por papel. Las acciones de SK Hynix, que cotizan en la Bolsa de Seúl, Corea, escalaron 5.30% y se vendieron en 2 millones 186,000 wones sudcoreanos en la jornada de este jueves.

En lo que va del año, los papeles de la firma suben 235 por ciento. Con dicha alza, se posiciona como la segunda empresa más valiosa de Corea del Sur, con un valor de 1.029 billones de dólares en capitalización, detrás de Samsung, con 1.210 billones.

A nivel mundial, SK Hynix, proveedor de memorias, ocupa el puesto número 16 de las empresas más valiosas en Bolsa. La lista la encabeza la fabricante de chips, NVIDIA.

La empresa comenzará a cotizar en el Nasdaq este viernes. La demanda por la emisora es siete veces mayor que las acciones disponibles, lo que refleja un fuerte apetito por parte del mercado.

El debut de la firma atrajo la demanda de inversionistas institucionales, como fondos globales de largo plazo, fondos especializados en tecnología y fondos soberanos. Entre los colocadores están Bank of America, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan Chase, con la participación de otras nueve firmas.

SK Hynix cuenta con clientes elite. Se convirtió en el principal proveedor de chips de memoria de gran ancho de banda para NVIDIA, y suministra componentes de memoria a compañías como Apple (para sus líneas de computadoras MacBook y iPhone).

Lo recaudado por el fabricante de chips será para financiar nuevas fábricas y equipos para satisfacer la creciente demanda de chips de Inteligencia Artificial.

Con metas importantes

Se espera que la salida a Bolsa de SK Hynix en Estados Unidos reduzca la brecha con su rival estadounidense Micron, que a pesar de tener una menor cuota de mercado, se benefició del acceso directo al mayor grupo de inversionistas del mundo.

“SK Hynix lidera en cuota de mercado y proximidad a NVIDIA, Micron compite en eficiencia energética, posicionamiento en Estados Unidos e impulso desde el tercer puesto”, dijo Daniel Newman, director ejecutivo de la firma de investigación tecnológica Futurum Group.

SK Hynix continúa su batalla con su rival nacional, Samsung, por el dominio en el mercado de los chips. Samsung sigue siendo el mayor fabricante de chips de memoria del mundo por volumen de producción.

Los analistas de Monex Casa de Bolsa escribieron que, para el resto de 2026, el mercado estará atento a varios factores clave dentro del sector de semiconductores.

“Primero, la evolución del gasto en capital de los principales hyperscalers, incluyendo Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet, será determinante para validar la continuidad del ciclo de IA”, detallaron.

Agregaron que el segundo aspecto es que los inversionistas seguirán los precios de memorias DRAM y HBM, indicadores fundamentales para Samsung, SK Hynix y Micron. “Finalmente, las valuaciones, la política monetaria global y las tensiones geopolíticas seguirán condicionando los flujos hacia tecnología durante los próximos meses”, escribieron. (Con información de agencias)

La Bolsa de valores de Corea ha ganado 73% en lo que va de 2026

El índice Kospi de Corea del Sur tiene un rally importante este año, apoyado principalmente por la fiebre global de la Inteligencia Artificial (IA).

El índice ha ganado 73.03% en lo que va del año, y cotiza en las 7,291.91 unidades. Incluso, el 22 de junio llegó a un nivel histórico, donde acumuló un alza de 116.28% en el año.

En los primeros cinco meses del año, el Kospi sumó 1.542 billones de dólares a su valor de mercado para un total de 4.944 billones, a mayo de 2026, de acuerdo con la Federación Mundial de Bolsas (WFE por siglas en inglés).

Sin embargo, el mercado ha experimentado una corrección técnica severa recientemente, acumulando una caída de 19% desde su maximo. Los inversionistas han tomado ganancias, preocupados por la alta volatilidad y la dependencia extrema del índice en el sector de chips.

Apesar de ello, el Kospi es el séptimo mercado bursátil más grande del mundo, superando a mercados como México (592,284 millones de dólares) o Alemania (2.877 billones de dólares).

El incremento se dio por los gigantes mundiales de semiconductores como Samsung Electronics y SK Hynix. Esto lo convierte en un índice adelantado de la demanda tecnológica y de IA en el mundo.

Los analistas de Barclays tienen una perspectiva positiva para el mercado de Corea, marcada por un fuerte dinamismo en las exportaciones tecnológicas y un inminente endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de Corea.

Adelantaron que el sector externo y semiconductores serán los principales catalizadores. “El ciclo de exportaciones tecnológicas de Asia emergente, liderado por Corea y Taiwán, se ha acelerado debido a la fuerte demanda de productos relacionados con la IA”.

El gobierno coreano ha presentado planes de inversión de Samsung y SK hynix por 2.061 billones de wones.