IFPE impulsan a los pagos empresariales mediante SPEI

Las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) continúan fortaleciendo su papel como proveedoras de infraestructura para que las empresas realicen transferencias electrónicas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

En conjunto con otras instituciones financieras no bancarias, como las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Casas de Bolsa, aumentaron 57% su participación en las operaciones del sistema durante el 2024, uno de los mayores avances registrados dentro del ecosistema de pagos digitales, de acuerdo con información de la IFPE, Edenred México.

El crecimiento refleja la expansión de las entidades financieras distintas a la banca tradicional en un mercado donde las empresas demandan cada vez más herramientas para automatizar pagos, administrar recursos y agilizar su operación financiera. Para Edenred, la evolución de estas instituciones está permitiendo que más compañías incorporen soluciones digitales para realizar transferencias, gestionar pagos a proveedores, dispersar recursos y controlar sus gastos de manera más eficiente.

La firma consideró que la siguiente etapa de la transformación financiera en México ocurrirá al interior de las empresas. Mientras la digitalización de los servicios para consumidores avanzó durante los últimos años mediante aplicaciones bancarias, billeteras digitales y pagos con códigos QR, los procesos financieros corporativos aún presentan oportunidades importantes para adoptar tecnología que permita mejorar la productividad y la toma de decisiones.

De acuerdo con Edenred, el mercado de pagos entre empresas (B2B) en México alcanzó un valor de 19,100 millones de dólares durante el 2025.

Sin embargo, una parte importante de estas operaciones continúa realizándose mediante procesos manuales, hojas de cálculo y conciliaciones administrativas que consumen tiempo y recursos, por lo que la digitalización representa una oportunidad para elevar la eficiencia operativa de las organizaciones.

Pablo Rivera,director general de Edenred Pay Américas, explicó que la transformación del consumidor avanzó con rapidez, pero la estructura administrativa empresarial aún tiene un amplio margen para modernizarse. Según el directivo, la adopción de soluciones digitales permite a las compañías obtener mayor visibilidad sobre sus operaciones, fortalecer el control financiero y contar con mejores herramientas para la toma de decisiones.

La fintech destacó que el reto es particularmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan 99.8% de las más de 5.4 millones de unidades económicas del país. Muchas de ellas todavía dependen del efectivo y de procesos poco digitalizados para administrar pagos y gastos, lo que reduce la trazabilidad de las operaciones y limita sus posibilidades de crecimiento.

Maduración sector

Además de agilizar las transacciones, Edenred señaló que la digitalización financiera permite convertir cada pago en información útil para las empresas.

Los datos generados por las operaciones digitales ofrecen una mayor visibilidad sobre el flujo de efectivo, el comportamiento del gasto y el desempeño de los proveedores, elementos que cada vez cobran mayor importancia para la planeación financiera y la competitividad de los negocios.