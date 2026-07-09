Inflación del sector y nuevas reglas de IVA afectan colocación de seguros

La colocación de seguros, es decir, la contratación de pólizas en México, creció apenas 0.1% en el primer trimestre del año ante la inflación que se observó en el sector asegurador, señaló la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

En el informe Panorama Analítico del Sector de Seguros y Fianzas, al primer trimestre del año, se detalló que si bien se observó un crecimiento real de 2.8% en la colocación del sector, considerando la inflación general, al ajustarse el dato con la inflación que se enfrenta en el sector asegurador el crecimiento se redujo a una expansión de apenas 0.1 por ciento.

La desaceleración en la tasa de crecimiento anual ubicó a la colocación en 6.7puntos porcentuales por de bajo del promedio observado entre el 2022 y el 2025, el cual fue de 6.8 por ciento.

“Esta diferencia sugiere que una parte del incremento en la colocación trimestral estuvo asociada al ajuste en los precios de los seguros”, mencionó la CNSF.

Este año entró en vigor una modificación fiscal que determinó que las compañías aseguradoras ya no podían acreditar el IVA pagado por la atención de siniestros, que junto con la inflación médica generó modificaciones al alza en los precios de algunos seguros.

En este sentido, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), calcula que la inflación médica esté entre 12 y 14%, muy por arriba de la esperada para la inflación general que ronda 4 por ciento.

Así, durante los tres primeros meses la colocación del sector alcanzó 280,000 millones de pesos, un crecimiento de 2.8% respecto al trimestre anterior y de 0.6% en comparación con el mismo periodo del 2025.

Históricamente, la penetración del sector asegurador en México ha estado por debajo de 3%, lo cual deja una gran oportunidad para que la industria crezca.

Al cierre del año pasado, con poco más de 1 millón de primas, el negocio asegurador representó 2.94% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para este año la AMIS prevé que se ubique en 3.20 por ciento.

Pensiones y accidentes dan impulso

En el primer trimestre del año, los rubros que favorecieron la colocación de primas, y dieron impulso al sector en general, fueron los seguros que tienen que ver con las pensiones, así como los de accidentes y enfermedades.

En el caso de las pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social, que apenas representan 3.8% de la cartera del sector, éstas emitieron una prima directa de 11.5 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 12.4% anual.

De acuerdo con la CNSF, el crecimiento de dos dígitos se debió al desempeño de Pensiones Banorte, cuya colocación tuvo un incremento anual de 40.1% en el periodo.

En el caso de los seguros por accidentes y enfermedades, que concentran 20.3% de la cartera total, se emitieron 62.4 millones de pesos en primas, un aumento de 6.4% anual gracias al crecimiento de 6.8% en el rubro de gastos médicos.

Del otro lado, el rubro que más cayó fue el de Daños, con 34.7% del sector. Entre enero y marzo pasados, se emitieron 105.9 millones de pesos en primas, un retroceso de 3.6% en comparación con el primer trimestre de hace un año.

“Autos continuó su tendencia positiva, con un incremento de 3.4%, debido al aumento de 5.3% en el número de asegurados. Por su parte, Daños sin Autos disminuyó 11.7%, con bajas en todos sus segmentos. Destacaron las contracciones de 15.4% en Riesgos Catastróficos, de 14.9% en Incendio y de 9.6% en Marítimo y Transporte”, indicó la CNSF.

El rubro de vida, que concentra la mayor participación de cartera con 39.7% del negocio total, emitió 121.2 millones de pesos en primas, una caída de 0.6% anual, mientras que en las fianzas se emitieron apenas 4.4 millones de pesos, 0.8% menos que hace un año.