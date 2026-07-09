Las ventas de viviendas usadas en EU bajan en junio

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos disminuyeron en junio, afectadas por la persistente preocupación por la asequibilidad y el aumento de las tasas hipotecarias, de acuerdo con datos publicados este jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por su sigla en inglés).

Las ventas de viviendas existentes retrocedieron 2.4% respecto a mayo, para ubicarse en una tasa anual ajustada estacionalmente de 4.09 millones de unidades.

El descenso coincidió con un incremento en el costo del financiamiento hipotecario. Durante junio, la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años –la más utilizada en Estados Unidos– subió a 6.49%, desde 6.44% registrado en mayo.

“Las fluctuaciones en la actividad mensual de venta de viviendas, impulsadas por leves variaciones en las tasas hipotecarias, demuestran la sensibilidad de los compradores a las condiciones de asequibilidad”, dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun.

El especialista agregó que el precio medio de las viviendas alcanzó un máximo histórico.

Por su parte, Samuel Tombs, economista de Pantheon Macroeconomics, afirmó que el mercado de viviendas usadas permaneció casi estancado durante junio debido a los elevados costos del crédito y a la débil confianza de los consumidores.