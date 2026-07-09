Logan plantea que la Reserva Federal se beneficiaría en sus operaciones de mercado

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, afirmó que las operaciones de mercado abierto de la Reserva Federal podrían beneficiarse de un esquema voluntario de compensación centralizada, al mejorar su eficiencia y contribuir al fortalecimiento del sistema financiero de Estados Unidos.

Durante una conferencia organizada por la Reserva Federal de Nueva York sobre liquidez en los mercados, Logan señaló que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés), responsable de definir la política monetaria del banco central, podría hacer “más eficientes y efectivas” sus operaciones mediante el uso voluntario de mecanismos de compensación central.

“La compensación centralizada de sus operaciones de forma voluntaria apoyaría también la fortaleza de los mercados estadounidenses en general”, señaló la funcionaria.

Los comentarios de Logan se centraron en aspectos operativos del mercado y no incluyeron referencias a la trayectoria de las tasas de interés ni a las perspectivas para la economía estadounidense.

La Presidenta de la Fed de Dallas, quien anteriormente supervisó la implementación de la política monetaria dentro del banco central, se refirió a herramientas como la facilidad permanente de recompra (Standing Repo Facility), mediante la cual la Fed presta efectivo a instituciones elegibles para mantener la estabilidad de los mercados monetarios.

Aunque este mecanismo es considerado una pieza clave para mantener las tasas de corto plazo alineadas con los objetivos de política monetaria, su utilización ha sido limitada, pese a los esfuerzos de la Fed por fomentar su uso. Algunos participantes del mercado consideran que un sistema de compensación más sencillo y estandarizado podría hacer más atractivas estas operaciones.

Logan también advirtió sobre la necesidad de administrar cuidadosamente el nivel de apalancamiento dentro de los mercados financieros.

“Mantener mercados financieros fuertes y eficientes requiere que tanto los participantes del mercado como el sector oficial equilibren adecuadamente los beneficios y riesgos del apalancamiento y su interacción con la liquidez del mercado”, afirmó.

La funcionaria ha señalado en ocasiones anteriores que preservar mercados líquidos y resilientes es un elemento clave para garantizar una transmisión eficiente de la política monetaria.