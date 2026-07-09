De Maná a Juanga: la música mexicana que disparó el Mundial

¿Y si sí?. Durante el Mundial de Futbol esa pregunta dejó de ser retórica de la vida diaria y se convirtió en un símbolo de ilusión colectiva. No la dijeron otros, como para envolverla invariablemente entre comillas, pero la enunciamos todos en las últimas semanas, hasta convertirla en mantra compartido, quizás para contagiarnos todos, incluyendo los seleccionados, con una manera de asustar a los fantasmas del pasado.

Durante los días del Mundial transcurridos hasta ahora, en México se han creado 3,240 listas de reproducción o playlists bajo el título “Y si sí” —a manera de afirmación y no como pregunta— que han sido ocupadas por varias de las canciones del consciente colectivo mexicano y las cuales, con los ojos del mundo puestos sobre México, tuvimos a bien presumir.

Algunas de las reliquias incluidas desde la mexicanidad y su incesante subibaja emocional son interpretadas por ídolos de nuestro propio Olimpo: Maná, Bobby Pulido, Los Tucanes de Tijuana, Vicente Fernández, Luis Miguel, Banda MS, Caifanes y Los Ángeles Azules.

Esta información es parte de la cifras que comparte la plataforma Spotify con este diario, a propósito del comportamiento de las canciones que se popularizaron durante gran parte del Mundial de Futbol, sobre todo en nuestro país, donde no pocas rolas populares mexicanas sonaron en calles, avenidas y plazas ocupadas por los aficionados de nuestra Selección durante su travesía por este torneo que motivó muchos ímpetus y dejó otros ahogados, pero siempre con el acompañamiento de la música, muy cerquita de nuestros oídos.

Oye, mi amor, aquí no es así

La banda de rock en español Maná fue una de las primeras agrupaciones en volver súbitamente a la cima de la popularidad y lograr que una de sus canciones se escuche de nuevo por todas partes, después de sonar en la inauguración del Mundial.

“Oye mi amor” fue el primer sencillo del tercer álbum de estudio de Maná, ¿Dónde jugarán los niños?, de 1992. En aquella primera mitad de los 90 se posicionó en el top 25 de la lista de las canciones latinas más populares en Estados Unidos. Pero después de que el público en el Estadio Ciudad de México la tarde del 11 de junio sorprendiera al mundo entero por corear al unísono su letra, la canción creció un 82% en escuchas dentro de la plataforma.

Otra de las rolas con las que el público mexicano pudo lucirse dentro de los estadios fue “Mi mayor anhelo”, de Banda MS. Es esa canción que dice algo así: “Ser de ti para amarte/ Hasta la eternidad quererte/ Y hacerte mucho muy feliz, es mi mayor anhelo/ Por siempre”. Y fue precisamente el coro mexicano, con ayuda de los DJ’s en los estadios, los que permitieron que este tema creciera un 35% en reproducciones.

Y qué decir del éxito de Belanova, “Baila mi corazón”, que se hizo popular por el trend sobre el portero Guillermo Ochoa, o “Don Memo”, como gran parte de la población en México comenzó a llamarlo dada su distancia en edad con el más joven del combinado nacional, el también famoso Gilberto Mora. La canción fue relacionada con Ochoa días antes de su ingreso a la cancha, contra la selección de Chequia, cuando se le rindió un oportuno homenaje. Este tema creció más del 200% en escuchas en muy poco tiempo.

Otra de las canciones que recordaremos como parte del furor mundialista fue quizás la última del paso de México en la justa, “Aquí no es así”, segundo sencillo del álbum El nervio del volcán, de Caifanes, de 1994, una rola que se convirtió en declaración de intenciones frente a la selección de Inglaterra, en vísperas del enfrentamiento decisivo en una lluviosa capital mexicana del pasado 5 de julio. Pues bien, esta canción creció nada más y nada menos de 419% en reproducciones en un plazo de escasos cinco días.

Juanga, siempre Juanga

Pero si debía haber un cantautor destinado a encabezar todas las playlist del paso de México por un contexto tan globalizado, ése debía ser, es y seguirá siendo Juan Gabriel. La rola en cuestión, no era para menos, fue “Hasta que te conocí”, una obra maestra de 1986, con exactamente 40 años de vida, que sigue siendo estandarte de la melancolía mexicana.

Pero el tema dejó de ser un himno al desamor para emplearse, por extractos, como el track por excelencia para ilustrar varios de los hitos recientes y remotos de la Selección Mexicana, y también de los del público mexicano en los mundiales, como lo fue la fiesta de sombreros improvisada desde las tribunas durante la inauguración de la justa deportiva.

La versión más popular de “Hasta que te conocí” durante estos días de mundial fue aquella de la presentación en Bellas Artes —como dicen por allí: con un Juanga en su prime— junto al Mariachi Vargas de Tecalitlán en 1990, cuya cantidad de reproducciones se multiplicó por 17 en poco menos de un mes.

Sin duda, es el mejor himno a la nostalgia sobre este Mundial que pudimos haber popularizado aún más en colectivo.

Donde más gente escucha

Spotify encabeza el mercado mexicano de música y podcasts transmitidos vía streaming, con un estimado del 65% de los escuchas en el país, y en América Latina también se mantiene como la plataforma líder en cantidad de suscriptores y usuarios activos. México es su principal mercado a nivel regional, tanto por el volumen de descargas de su aplicación como por el consumo de audios, superando incluso a Brasil.

Otras rolas populares

“El Rey”, de José Alfredo Jiménez +101%

“El sonidito”, de Hechizeros Band +105%

“La Chona”, de Los Tucanes de Tijuana +77%

“Payaso de rodeo”, Caballo Dorado +34%

EN CIFRAS

27,170 playlists creadas por mexicanos relacionadas con el futbol

3,240 playlists se crearon con el título “Y si sí”

1,685% el incremento en reproducciones de “Hasta que te conocí”

419% el crecimiento de escuchas de “Aquí no es así”

82% creció en reproducciones el tema “Oye mi amor”

FUENTE: SPOTIFY