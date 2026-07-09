México y Chile refuerzan su alianza estratégica tras 20 años

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunieron en la sede de la Cancillería para dar un nuevo impulso a la agenda bilateral.

En el ámbito económico, ambos celebraron la modernización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Chile, con el cual se espera seguir fortaleciendo los intercambios comerciales y dinamizar la economía de ambos países.

"Ambos cancilleres se congratularon por la modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile; coincidieron en que es un mecanismo fundamental que permitirá incrementar el intercambio comercial y las inversiones en ambos países", informó la SRE en un comunicado.

Por su parte, el canciller Francisco Pérez refrendó el compromiso para mantener un trabajo conjunto.

“Un gusto encontrarnos para seguir construyendo una agenda común entre Chile y México. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer la relación de amistad histórica”, escribió en su cuenta de X.

También subrayaron la relevancia de fortalecer la Alianza del Pacífico, bloque en el que México ejerce actualmente la Presidencia Pro Tempore. Los dos países ven en este mecanismo una herramienta vital para consolidar su liderazgo en la región.

El encuentro tuvo un significado especial, ya que marcó la celebración de los 20 años del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), el motor que ha guiado la política entre ambas naciones desde su entrada en vigor en enero del 2006.

En 2025, Chile se posicionó como el quinto socio comercial de México en América Latina.