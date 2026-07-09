Crudo cayó; el temor a inflación contrarrestó los riesgos de oferta

Los precios del petróleo cayeron el jueves por el temor a que la inflación y la desaceleración económica disminuyan la demanda, pese a que el creciente conflicto entre Estados Unidos e Irán limita la oferta al demorar la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent bajaron 1.72 dólares, o 2.2%, a 76.30 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) perdieron 1.44 dólares, o 1.96%, a 72.08 dólares.

El Brent había cerrado el miércoles en su nivel más alto desde el 19 de junio y el WTI, en un máximo desde el 22 de junio.

La mezcla mexicana de exportación perdió 1.85% o 1.27 dólares a 67.37 dólares por barril.

Las fuerzas armadas iraníes atacaron el jueves infraestructuras militares estadounidenses en los estados vecinos del golfo Pérsico, tras los ataques de Washington contra las provincias costeras del sur y del este de Irán, lo que tensó aún más el acuerdo de alto al fuego, vigente desde hace tres semanas.

Los ataques coincidieron con el día en que Irán enterró a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en el santuario de Mashhad, como colofón a una semana de procesiones fúnebres masivas y manifestaciones. Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra.

“Esperamos que la renovada tensión en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán sea efímera, ya que ambos países se ven limitados por realidades económicas y políticas concretas”, dijo Vikas Dwivedi, estratega energético global de Macquarie Group, en una nota.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán señaló que los ataques estadounidenses y su intervención para desviar el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz estaban obstaculizando la reapertura gradual de la vía navegable.

“Nuestras estimaciones sobre los flujos procedentes del Golfo Pérsico se recuperaron hasta situarse sobre el 80% de los niveles previos a la guerra en los primeros diez días tras la reapertura de Ormuz”, señalaron en un informe los analistas del banco estadounidense Goldman Sachs.

“Los petroleros atrapados se apresuraron a abandonar el Golfo Pérsico, pero volvieron a descender hasta situarse en torno al 70% de lo normal tras los recientes ataques contra petroleros”, agregaron.

Compras estratégicas

Los gobiernos tienen previsto comprar millones de barriles de petróleo hasta 2028 para reponer las reservas de emergencia agotadas por los retiros realizados para cubrir el déficit de suministro mundial provocado por la guerra, señalaron analistas y funcionarios.

Esto podría impulsar la demanda de crudo, lo que absorbería parte del excedente de oferta mundial previsto tras la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción.

Los gobiernos recurrieron a las reservas de emergencia después de que las interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto eliminaran este año unos 1,500 millones de barriles de las existencias mundiales, según cálculos de Reuters basados en datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la OPEP y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

La AIE coordinó una liberación récord de 400 millones de barriles después de que las interrupciones en el estrecho provocaron una fuerte subida de los precios del crudo.