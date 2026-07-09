Meta invertirá 10,000 millones de dólares en Canadá

Meta Platforms, la empresa propietaria de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, invertirá más de 13,000 millones de dólares canadienses (alrededor de 10,000 millones de dólares estadounidenses) para construir su primer centro de datos en Canadá

La instalación estará ubicada en Alberta, Canadá, y tendrá una capacidad de un gigavatio para optimizar las cargas de trabajo de inteligencia artificial.

El centro de datos generará 3,000 puestos de trabajo durante la construcción y 300 empleos durante su fase operativa.

Volkswagen anunció el jueves sus planes de recortar drásticamente su gama de modelos y reducir aún más su capacidad de producción, tras una reunión del consejo de supervisión en la que se debatió una profunda reestructuración del fabricante de automóviles.

El principal fabricante de automóviles de Europa dijo que la gama de modelos se reduciría gradualmente hasta un 50% y se centraría en las áreas de mercado más atractivas, y que la capacidad de producción bajaría aún más, a 9 millones de vehículos al año.

Según algunas fuentes, el presidente ejecutivo, Oliver Blume, tiene previsto recortar hasta 100,000 puestos de trabajo y cerrar cuatro fábricas alemanas, lo que provocó el jueves protestas masivas de los trabajadores en todas las plantas de Volkswagen en Alemania.

La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) presentó ese jueves, su Estándar AMEXCAP, el primer manual integral de mejores prácticas de gobierno corporativo desarrollado por y para la industria mexicana de fondos de capital privado.

El evento reunió a inversionistas institucionales, family offices, gestores de fondos, autoridades y representantes de BID Invest, socio técnico del proyecto.

Al estandarizar términos, prácticas y criterios de reporte, facilita el diálogo entre gestores e inversionistas y hace más ágil la asignación de capital al capital privado mexicano.

La industria mexicana ha canalizado 89,058 millones de dólares desde la fundación de Amexcap en 2003 y ha generado 1.9 millones de empleos.

Grupo Peña Verde colocó certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,000 millones de pesos que serán utilizados para fortalecer su capitalización de reaseguro en Estados Unidos.

Grupo Peña Verde se convierte en el primer grupo del sector asegurador y reasegurador mexicano en acceder al mercado de deuda local.

Los recursos obtenidos de la emisión fortalecerán la capitalización del negocio de reaseguro en Estados Unidos, en línea con la estrategia de crecimiento y expansión internacional del grupo.

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