Suiza ve vulnerable a Argentina rumbo a cuartos de final

Suiza enfrentará a Argentina en el último cruce de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, la noche de este 11 de julio en el Estadio Kansas.

La Albiceleste luce como principal favorito para ganar por ser el campeón defensor del torneo y porque cuenta con Lionel Messi, máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, para el entrenador suizo, no es un equipo invencible.

“Jugamos contra el campeón del mundo y no hay nada mejor que tener esta oportunidad, pero también ha quedado claro, en los dos últimos partidos, que Argentina es vulnerable”, declaró Murat Yakin, que está al frente de Suiza desde 2021.

Se refirió a los partidos de eliminación directa que Argentina ha tenido en este Mundial: contra Cabo Verde en dieciseisavos de final y contra Egipto en octavos.

El primero lo ganó en tiempos extras después de verse empatado en par de ocasiones por una selección debutante en Mundiales. El segundo lo superó también de manera sufrida, pues perdía 0-2 a menos de 15 minutos del fin del tiempo regular.

“Tácticamente, será un partido interesante. Somos capaces de poner en aprietos a los campeones. Para un país como Suiza, jugar cuartos de final contra Argentina es un momento trascendental, por lo tanto, las expectativas son enormes”, añadió el timonel de 51 años.

Suiza busca un paso histórico en Mundiales este sábado. Por una parte, nunca ha vencido a Argentina en esta competencia. Por otra, nunca ha llegado hasta semifinales.

Helvéticos y argentinos se enfrentaron por primera vez en una Copa del Mundo en la fase de grupos de 1966, con triunfo de 2-0 para los sudamericanos. El más reciente choque fue en octavos de final de 2014 y otra vez fue derrota (0-1) para los europeos.

Respecto a una ronda inédita, cabe recordar que el máximo alcance de Suiza en Mundiales ha sido cuartos de final: en 1934, 1938 y 1954. Tuvieron que pasar 72 años para que volvieran hasta la fase de los mejores ocho, luego de superar a Argelia en dieciseisavos y a Colombia en octavos.

“Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”, insistió Yakin. “Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia. Nuestro trabajo valió la pena”.

Uno de los principales desafíos para Suiza en este partido será frenar a Lionel Messi, quien posee el récord absoluto de más partidos consecutivos de eliminación directa de Copa del Mundo con gol. Llegó a seis ante Egipto.

De hecho, Messi estuvo presente en aquella victoria de octavos de final sobre Suiza en 2014, aunque el gol fue de Ángel Di María.

Argentina busca ser la tercera selección de la historia en ganar dos Mundiales consecutivos. Hasta ahora, sólo lo han logrado Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962).

No obstante, su desempeño fue manchado ante la opinión pública después de la victoria contra Egipto, sobre todo por un gol anulado a los africanos y una presunta falta que no se revisó previo a la tercera anotación de los sudamericanos.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, explotó contra el arbitraje y los organizadores en la conferencia posterior al encuentro, acusando que quieren que Argentina y Messi continúen en el torneo “por motivos de marketing”.