Netanyahu condena ante Trump supuestas declaraciones de Erdogan "contra la existencia" de Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afeado este jueves en una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las últimas declaraciones formuladas por el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, y "su gente", las cuales, ha aseverado, van "contra la existencia del Estado de Israel".

En dicha conversación telefónica, Netanyahu ha insistido ante el inquilino de la Casa Blanca sobre la "gravedad" de unas supuestas declaraciones en las cuales Erdogan "y su gente" se habrían expresado en "contra de la existencia del Estado de Israel", según ha recogido la oficina del primer ministro israelí en nota de prensa.

A renglón seguido, el jerarca israelí ha reiterado ante el magnate republicano la necesidad de, a su juicio, establecer zonas de seguridad a lo largo de las fronteras de Israel, como las mantenidas por sus fuerzas en Líbano, la franja de Gaza y Siria.

Por otra parte, en esa nueva llamada ambos líderes han "reafirmado la coordinación continua" entre ambos países en "diversos ámbitos", según reza el referido comunicado, agregando que, por su parte, Trump ha informado a Netanyahu sobre las movimientos estadounidenses en el golfo.

Recientemente, Erdogan ha rechazado la decisión de Israel de reconocer oficialmente el genocidio armenio, a la par que ha acusado al Ejecutivo israelí de intentar desviar la atención de su "barbarie" en la Franja de Gaza, en referencia a la ofensiva lanzada contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"No damos la más mínima credibilidad a las calumnias dirigidas contra nuestro país por una red criminal cuyas manos están manchadas con la sangre de 73,000 palestinos inocentes, la mayoría mujeres y niños, en Gaza", dijo el mandatario tras una reunión del Gobierno turco en la capital, Ankara.

Las palabras del presidente turco llegaron después de que el Gobierno de Israel aprobara la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer de manera oficial el genocidio armenio, que Turquía nunca ha reconocido específicamente como tal.