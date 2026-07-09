El organismo europeo de estabilidad financiera analiza los riesgos del crédito privado

El organismo encargado de vigilar la estabilidad financiera de la Unión Europea está analizando los riesgos que el crédito privado representa para los bancos y la economía de la región y podría recomendar que los reguladores reciban mayores facultades para supervisar directamente esta industria de financiamiento no bancario, valuada en 3.1 billones de dólares.

Richard Portes, integrante del comité asesor de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB, por su sigla en inglés) y copresidente de un grupo de trabajo sobre crédito creado recientemente, dijo a Reuters que el organismo se está enfocando en el papel del crédito privado dentro del ciclo macroeconómico.

El análisis busca evaluar la capacidad del crédito privado para propagar o amplificar choques financieros, así como su grado de interconexión con el sistema financiero europeo.

“Son precisamente esos vínculos los que preocupan a la ESRB y a cualquier autoridad macroprudencial. Queremos saber dónde están esas interconexiones y, sinceramente, todavía se sabe muy poco sobre ellas”, afirmó Portes.

La expansión del crédito privado comenzó tras la crisis financiera del 2008, cuando el financiamiento bancario para las adquisiciones de fondos de capital privado se redujo considerablemente. Desde entonces, el sector ha crecido hasta convertirse en una de las principales fuentes de financiamiento mediante deuda para empresas con perfiles de mayor riesgo, atrayendo capital de inversionistas en busca de mayores rendimientos.

Aunque sigue siendo pequeño en comparación con la banca tradicional, el sector ha estado bajo creciente escrutinio por las dudas sobre la calidad de sus estándares de otorgamiento de crédito y por la limitada transparencia con la que opera.

Reguladores enfrentan dificultades para medir riesgos

La ESRB, responsable de la supervisión macroprudencial del sistema financiero de la Unión Europea, ya había advertido en informes anteriores sobre las vulnerabilidades del sector financiero no bancario. Sin embargo, Portes señaló que ahora el organismo podría llegar a recomendar medidas regulatorias específicas.

“La ESRB podría recomendar a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), a la Comisión Europea o a los reguladores nacionales que ejerzan sus facultades legales para regular el crédito privado”, explicó.

Si bien la ESRB puede emitir recomendaciones, los supervisores no están obligados a implementarlas.

Uno de los principales obstáculos para los reguladores ha sido la escasez de datos y la imposibilidad de exigir a esta industria, en gran medida no regulada, que revele información detallada sobre sus operaciones, lo que dificulta evaluar los riesgos potenciales para los bancos y el sistema financiero.

Las preocupaciones sobre el sector también han aumentado en otras instituciones europeas.

El Banco de Inglaterra señaló el martes, en su más reciente informe de estabilidad financiera, que los riesgos sistémicos asociados al crédito privado están creciendo.

Volatilidad no genera riesgo

Por su parte, el BCE, cuya presidenta Christine Lagarde también encabeza la ESRB, indicó en mayo pasado que la zona euro no enfrenta un riesgo sistémico derivado de la reciente volatilidad de los mercados, aunque reconoció que algunos segmentos del sistema financiero presentan vulnerabilidades.

Además, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), el fondo permanente de rescate de la región, advirtió el lunes que el rápido crecimiento del crédito privado constituye una fuente de vulnerabilidad para la zona euro.