Parlamento Europeo avala negociaciones para euro digital

Los legisladores de la Unión Europea respaldaron este jueves el inicio de las negociaciones para crear una versión digital del euro, en un momento en que el bloque acelera el desarrollo de la moneda electrónica como parte de su estrategia para fortalecer la autonomía de su sistema de pagos.

El proyecto lleva varios años en preparación, pero la Unión Europea aún debe acordar el marco jurídico que regulará el funcionamiento del euro digital antes de que pueda ser emitido por el Banco Central Europeo (BCE).

La iniciativa recibió previamente el aval de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, aunque esa decisión fue impugnada, lo que obligó a someter el tema a votación en el pleno. Finalmente, una amplia mayoría de eurodiputados respaldó el inicio formal de las negociaciones.

Con esta aprobación, los representantes del Parlamento Europeo y de los Estados miembros podrán iniciar conversaciones para alcanzar un acuerdo antes de que concluya el 2026. La primera reunión de negociación está prevista para este mes.

Si el calendario se cumple, el BCE prevé lanzar un programa piloto a mediados del 2027 para evaluar el funcionamiento del sistema antes de poner el euro digital a disposición de los ciudadanos en el 2029.

El euro digital será una versión electrónica de la moneda común que tendrá el mismo valor que los billetes y monedas en circulación. El efectivo continuará vigente y los ciudadanos podrán seguir utilizando los métodos de pago actuales; la nueva moneda ofrecerá una alternativa adicional.

Los usuarios podrán abrir una cuenta específica en un banco o en otra institución autorizada para convertir dinero en euros digitales y utilizarlos para pagar en comercios físicos, realizar compras en línea o efectuar transferencias entre particulares mediante aplicaciones móviles, tarjetas o teléfonos inteligentes.

Infraestructura de pagos

De acuerdo con el BCE, el proyecto busca reducir la dependencia europea de la infraestructura de pagos administrada por empresas estadounidenses como Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple Pay y Google Pay. Actualmente, cerca de dos tercios de los pagos con tarjeta en la zona euro son procesados por compañías no europeas y 13 de los 21 países del bloque carecen de un sistema nacional de tarjetas para pagos cotidianos.

Además, el BCE trabaja en funciones que permitan realizar pagos sin conexión a Internet, con un nivel de privacidad similar al del efectivo, así como pagos condicionados, por ejemplo, que una transferencia se ejecute solo después de que un producto haya sido entregado.