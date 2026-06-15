Rendimiento de bonos del Tesoro de Estados Unidos, tocó mínimo de un mes

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó el lunes a un mínimo de un mes, por un desplome de los precios del petróleo tras el anuncio de un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El repunte perdió fuerza durante el día, ya que los inversionistas consideraron que es poco probable que el fin de la guerra modifique las expectativas generalizadas del mercado de que la Reserva Federal decida mantener las tasas de interés sin cambios el miércoles.

El retorno de los bonos referenciales a 10 años cayó al 4.4197%, el nivel más bajo desde el 12 de mayo, pero más tarde cayó solo 1.4 puntos base, al 4.471 por ciento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el Estrecho de Ormuz, por el que suele circular una quinta parte del petróleo y el gas mundiales, se reabrirá el viernes y que ordenó el fin del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El precio del petróleo estadounidense WTI perdió 5% en la sesión, a mínimos desde principios de marzo; sin embargo, aún está muy por sobre el de antes a la guerra, que rondaba los 65 dólares. Se espera que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán alivie la presión sobre la Fed, que celebrará el miércoles su primera reunión presidida por Kevin Warsh, para que suba las tasas con el fin de frenar la inflación.

“Sin embargo, la crisis petrolera no ha terminado y no estamos en condiciones de reavivar las esperanzas de recortes de tasas este año. Necesitaríamos cambios más concretos en las perspectivas macroeconómicas”, dijo Vail Hartman, de BMO.

El rendimiento de las notas a dos años, que evoluciona en paralelo a las expectativas de tasas de la Fed, bajó 2.3 puntos base, al 4.062 por ciento.