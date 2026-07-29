Morelos fortalece turismo y desarrollo económico con maratón

El gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), presentó la edición 71 del Maratón Rover México-Cuernavaca, que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer el deporte, el turismo y el desarrollo económico regional.

La competencia, programada para el próximo 11 de octubre, es considerada el maratón más antiguo de México y una de las pruebas de montaña con mayor tradición en el país.

El secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares, destacó que el evento representa una oportunidad para generar beneficios económicos en hoteles, restaurantes, comercios y servicios y posicionar al estado como un destino competitivo para el turismo deportivo.

La carrera iniciará a las 07:00 horas en el monumento al Caminero, en la Ciudad de México y concluirá en el Estadio Centenario de Cuernavaca. Pedro Fletes, director de la organización del Maratón Rover México-Cuernavaca, recordó que la competencia nació en 1955 como una iniciativa del Grupo Scout 7 y que, desde 1971, mantiene como meta ese recinto.

Durante la presentación también fueron reconocidas figuras históricas de esta justa deportiva, entre ellas Susana Vázquez, primera ganadora de la categoría femenil; Luis Cerón Torres, multicampeón morelense, y Ricardo Mejía Hernández, campeón mundial de carreras de montaña.