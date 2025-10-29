Precios del petróleo suben impulsados por optimismo sobre acuerdo entre China y EU

Las esperanzas de un acuerdo comercial entre Washington y Pekín y, en menor medida, la inesperada caída de las reservas de crudo de Estados Unidos impulsaron el precio del petróleo el miércoles.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en diciembre aumentó 0.81% y cerró en 64.92 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes subió 0.55%, hasta los 60.48 dólares.

"Un viento de optimismo atravesó los mercados hoy", dijo a la AFP John Kilduff, de la consultora Again Capital.

"Hay señales alentadoras para la economía mundial, especialmente si el presidente Donald Trump logra cerrar un acuerdo con el presidente Xi Jinping”, añadió el analista.

Los dos mandatarios se reunirán el jueves en Corea del Sur para intentar reducir las tensiones comerciales entre las dos principales potencias, que han sacudido al mundo durante meses.

Trump prevé "una excelente reunión" en la que "muchos problemas serán resueltos".

En caso de acuerdo entre los dos mayores consumidores de petróleo, la demanda de crudo y su precio aumentarán.