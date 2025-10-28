Trump dice que espera reducir aranceles contra China ligados al fentanilo

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles antes de una reunión con su par Xi Jinping en Corea del Sur, que espera reducir los aranceles contra China ligados al fentanilo.

"Espero bajar eso porque creo que ellos van a ayudarnos con la situación del fentanilo", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

"China va a trabajar con las fuerzas del orden estadounidenses en el tema del fentanilo", agregó.

El encuentro de Trump y Xi es la parte más esperada de la gira asiática del gobernante estadounidense, que inició en Malasia y continuó en Japón.

En Corea del Sur participará en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, al margen de la cual celebrará la reunión con el líder chino.

Los presidentes de las dos mayores economías del mundo esperan evitar una guerra comercial provocada por los aranceles adicionales de 100% impuestos por Trump a los productos chinos.

A su vez, Estados Unidos busca que China elimine sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales cruciales en las industrias de tecnología y defensa.

"Creo que tendremos una gran reunión con el presidente Xi de China, y muchos problemas serán resueltos", declaró Trump mientras se trasladaba a Corea del Sur.