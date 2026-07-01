Peso mexicano se deprecia frente al dólar tras decisión de EU de no prorrogar el T-MEC

El peso mexicano se depreció contra el dólar en la primera jornada de julio. La divisa local perdió terreno en un mercado que asimilaba la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC) a fin de introducir cambios, mientras esperaba cifras de empleo claves.

El tipo de cambio terminó la jornada de este miércoles en el nivel de 17.5485 unidades. Comparado con el cierre de 17.4986 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significo una pérdida para la moneda de 4.99 centavos, equivalentes a 0.29 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.5669 unidades y un nivel mínimo de 17.4938. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, subía 0.20% a 101.39 puntos.

Estados Unidos se negó a prorrogar el tratado comercial con México y Canadá, abriendo un plazo de diez años para su liquidación gradual. De acuerdo con los informes, la intención de Washington es impulsar cambios para recuperar empleos en el sector manufacturero.

El secretario de ⁠Economía de México, ⁠Marcelo Ebrard, explicó en su cuenta de la red X que tras la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el T-MEC, el acuerdo entrará ⁠en un ⁠periodo ⁠de revisión, con un ⁠proceso periódico anual que podría prolongarse durante 10 años.

"La revisión plantea un escenario complejo y de incertidumbre para la integración comercial de Norteamérica, pues se espera que más que una revisión, se trate de una renegociación dura, en la que Estados Unidos marcará la pauta para realizar modificaciones", dijo Banco Base.

Los inversionistas esperaban la publicación del reporte oficial de nóminas no agrícolas, el viernes, en busca de claridad sobre el panorama de la tasa de la Reserva Federal. Mientras tanto, el informe de empleo privado de ADP mostró un incremento menor a lo previsto.

"Los operadores se encuentran a la expectativa del dato de cambio en nóminas no agrícolas de junio. Será un catalizador clave antes del feriado estadounidense por el Día de la Independencia (4 de julio)", explicó en una nota Juan Carlo Cruz Tapia, CEO de México Financiero.