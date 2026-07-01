La SCJN alista fallo sobre reformas legislativas en Quintana Roo

Cancún, QRoo.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el próximo lunes 6 de julio un asunto de gran trascendencia que podría transformar la organización del Poder Judicial en Quintana Roo.

Hace casi un año, el Congreso estatal aprobó una reforma para reestructurar el sistema de justicia local. Sin embargo, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como el Gobierno federal impugnaron varios puntos de esa reforma al considerar que violaban la Constitución federal, por lo que presentaron acciones de inconstitucionalidad.

De acuerdo con el proyecto de sentencia que ya circula entre los ministros, la Corte declarará inválidas disposiciones centrales de la reforma quintanarroense.

Entre los principales cambios que se invalidarían se encuentran la elección popular de todos los jueces y magistrados sin excepción, incluyendo a los jueces especializados en casos de adolescentes, a quienes el Congreso local había intentado excluir de este mecanismo.

También se invalidaría la prórroga automática de los cargos de los magistrados hasta el año 2033, ya que el proyecto establece que estos puestos deberán renovarse mediante voto popular a más tardar en 2028.

Asimismo, la facultad del Tribunal Superior de Justicia para crear o modificar juzgados y salas deberá corresponder a un órgano especializado de administración judicial.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, explicó que si la SCJN confirma este proyecto, el Congreso del estado se verá obligado a reformar tanto la Constitución local como las leyes secundarias para alinearse con la Carta Magna federal. Esta resolución será determinante para el futuro del Poder Judicial en Quintana Roo.

Definirá cómo se renovarán los cargos de jueces y magistrados en los próximos años y establecerá límites claros a las facultades del Congreso estatal, señaló Galaviz Ibarra.Los especialistas consideran que el fallo fortalecerá el equilibrio entre los poderes y avanzará en la democratización de la justicia mediante la elección popular de quienes imparten justicia en la entidad.

La decisión del próximo 6 de julio marcará un precedente importante no solo para Quintana Roo, sino para la organización judicial en otros estados del país.