Gobierno de México cierra Jornadas Nacionales de Salud; atendió a 10.8 millones de estudiantes en 2025-2026: Mario Delgado

Encabezaron el evento el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario de Salud, David Kershenobich; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Rocío García Pérez; y la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González

Entre gritos de "¡Viva México!" y el popular "¿Y si sí?", niñas, niños, maestras, maestros, madres, padres y familias participaron en el cierre nacional de las Jornadas de Salud de la estrategia Vive saludable, vive feliz, iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que se atendió a 10.8 millones de niñas y niños durante el ciclo escolar 2025-2026, posicionándose como la mayor iniciativa de salud escolar realizada en México, gracias al trabajo conjunto entre autoridades educativas, instituciones de salud y diversos organismos.

Durante el evento en la escuela primaria "Benito Juárez", de la alcaldía Cuauhtémoc, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) surgió para integrar el derecho a la educación y a la salud, y formar a "la generación más fuerte, más feliz y más saludable en la historia de México".

Señaló que fomentar hábitos saludables desde la escuela es clave para que las niñas y los niños alcancen sus metas y desarrollen todo su potencial, incluso en disciplinas de alto rendimiento, ya que una vida saludable es la base para desarrollarse exitosamente en cualquier ámbito.

Delgado Carrillo informó que, en coordinación con las autoridades del sector salud, se realizará una evaluación de los resultados de Vive saludable, vive feliz para definir las siguientes acciones, de acuerdo con las indicaciones de la Presidenta de México, con el objetivo de dar continuidad al fortalecimiento de la salud de la comunidad escolar.

Finalmente, el titular de la SEP exhortó a madres, padres y tutores a consultar la hoja de resultados enviada a las familias, la cual incluye recomendaciones para dar seguimiento a la salud de las y los estudiantes, así como las indicaciones para obtener lentes gratuitos en los casos que así lo requieran. Reiteró que la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz seguirá promoviendo el bienestar de la niñez mexicana.

El secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el programa Vive saludable, vive feliz coloca a la prevención como el eje de la política pública en salud, al señalar que “no se trata nada más de atender a los enfermos, sino que se trata de prevenir enfermedades”. En ese sentido, subrayó la importancia de impulsar hábitos saludables desde la infancia.

Asimismo, llamó a niñas y niños a adoptar estilos de vida saludables mediante una alimentación balanceada, la actividad física y la vacunación. “Lo que se trata es de prevenir” y “queremos que crezcan sanos”, expresó, al señalar que fomentar estos hábitos desde la niñez permitirá que las nuevas generaciones se desarrollen plenamente y tengan una mejor calidad de vida.

A su vez, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que 10.8 millones de estudiantes de primaria en el país fueron valorados de forma integral durante las Jornadas de Salud Escolar. Con ello, y por primera vez, el Gobierno de México cuenta con un registro nacional de estas características, lo que permitirá orientar acciones preventivas, detección oportuna de enfermedades y seguimiento personalizado en unidades de salud. “Vamos a mejorar mucho las acciones que siguen para que tengamos una niñez saludable, feliz”.

Robledo Aburto resaltó la coordinación interinstitucional con la SEP, Salud, el SNDIF y organismos internacionales como UNICEF, así como la participación de personal de Enfermería, docentes y familias.

Afirmó que esta estrategia impulsa una niñez más sana y con mejores oportunidades de desarrollo, al colocar la salud como base para el cumplimiento de sus proyectos de vida. “Por eso es tan importante lo que nos pidió la Presidenta: continuar con este esfuerzo, continuar también con la forma para llevar a las niñas y niños que lo necesiten a los Centros de Salud”.

La titular del SNDIF, Rocío García, pidió a niñas y niños mantener los hábitos saludables que han aprendido a lo largo de un año de trabajo con la estrategia Vive saludable, vive feliz para mantener una buena salud y dijo que hoy se tiene información valiosa que da cuenta del bienestar de ellas y ellos, luego de la evaluación de 10.8 millones de escolares a nivel nacional.

Hizo un reconocimiento a las y los profesores, quienes han trabajado para modificar los hábitos alimentarios acompañados de madres y padres de familia, así como a las y los estudiantes, y reconoció que México, con esfuerzo, trabajo y dedicación, siempre saldrá adelante.

Finalmente, agradeció a los sistemas estatales y municipales su participación en la estrategia para que las niñas y niños del país tengan una mejor alimentación y adelantó que se seguirá trabajando en unidad para promover estilos de vida saludables y construir los entornos que favorezcan el bienestar de las infancias.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, comentó que en el gobierno de la jefa del Ejecutivo Federal se impulsa al campo mexicano para que las mexicanas y mexicanos tengan acceso a un alimento fundamental: el frijol.

En este sentido, informó que se lleva a cabo un programa para llevar bolsas de un kilo de frijoles a las familias mexicanas, a un precio muy accesible, con el objetivo de incentivar el consumo de este alimento que contiene proteínas, vitaminas y minerales, porque mientras en 1980 una mexicana o un mexicano consumía 16 kilos de frijol al año, en 2024 el consumo disminuyó a entre 7 y 7.7 kilos, por lo que invitó a las y los asistentes al evento a adquirir este producto.

La directora de la Escuela Primaria Benito Juárez, Cosette Emmanuelle Vivanda Ibarra, señaló que la estrategia Vive saludable, vive feliz fortaleció la atención preventiva en la comunidad escolar mediante revisiones de salud bucal, visual y nutricional, cuyos resultados permitieron canalizar a las y los estudiantes para recibir atención médica oportuna y acceder, en los casos necesarios, a lentes gratuitos.