Wall Street cierra con leves pérdidas por descenso del sector tecnológico; destaca avance de Meta

Los tres principales índices de Wall Street cayeron moderadamente en la sesión de mitad de semana. Las referencias bajaron afectadas por el descenso de los valores tecnológicos, aunque un fuerte avance en los títulos de Meta Platforms limitó las pérdidas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.03% a 52,305.24 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 0.22% a 7,483.23 unidades. El Nasdaq Composite cayó 0.66% a 26,040.03.

Los inversionistas esperaban la publicación del reporte oficial de nóminas no agrícolas, el viernes, en busca de claridad sobre el panorama de la tasa de la Reserva Federal. Mientras tanto, el informe de empleo ADP mostró un aumento menor al previsto.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que los riesgos de inflación se habían atenuado, lo que redujo un poco el nerviosismo. Warsh también dijo que seguirá firme en el objetivo de 2% y que "decepcionará" a quien espere una política monetaria más laxa.

En los desempeños individuales, las acciones de Meta Platforms (+8.8%) subieron debido a un informe que reveló que la matriz de Facebook está desarrollando un negocio en la nube para vender su exceso de capacidad de inteligencia artificial.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con ganancias. Destacó el avance del sector de servicio de comunicación (+2.61%) impulsado por Meta, mientras que en las pérdidas destacó el de tecnologías de la información (-1.84%).