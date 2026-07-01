Triunfo de México contra Ecuador genera buenas ventas en los restaurantes de Cancún

Cancún, QRoo.- El partido de México contra Ecuador dejó resultados positivos para el sector restaurantero de Cancún.

Perla Flores Navarro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, comentó que los establecimientos con transmisión en vivo, especialmente los sports bars, registraron ocupación completa y largas filas de espera durante el encuentro.

El retraso de una hora en el inicio del partido favoreció el consumo previo de los clientes, quienes aprovecharon el tiempo adicional para comer y beber mientras esperaban el comienzo del juego. Una vez que México logró la victoria, muchas personas decidieron quedarse más tiempo en los restaurantes para celebrar, lo que incrementó las ventas después del partido.

“Vamos a seguir teniendo promociones y esperamos que el próximo domingo, que es un partido importante, también tengamos números relevantes”, señaló la presidenta de Canirac Cancún.

Flores Navarro destacó que el objetivo ahora es que los beneficios no se concentren únicamente en los lugares especializados en deportes, sino que se logre una mayor afluencia en todo el sector restaurantero.

La líder empresarial confía en que el próximo encuentro pueda atraer a más comensales, ya que se trata de un día de descanso habitual para las familias y, al mismo tiempo, de un partido histórico para el país. Esta combinación, consideró, puede representar una oportunidad importante para los restaurantes de la ciudad.

Añadió que el sector está preparado para continuar impulsando el consumo a través de promociones especiales. La expectativa es que los próximos partidos de la selección mexicana sigan generando movimiento en los establecimientos, especialmente en un destino turístico como Cancún, donde la industria restaurantera depende en gran medida de este tipo de eventos para mantener un buen ritmo de ventas.

La Canirac Cancún mantendrá su estrategia de promociones para aprovechar los próximos encuentros deportivos y buscará que el beneficio llegue a un mayor número de establecimientos, más allá de aquellos enfocados exclusivamente en la transmisión de partidos.