El primer canal de TV social de CDMX cambia de banda para asegurar su cobertura

Sistema Regional de Televisión, A.C., la primera organización civil en obtener una concesión de espectro para operar un canal de televisión de uso social en la Ciudad de México, consiguió una reubicación de su canal de transmisión, luego de que un problema técnico limitara su potencia, su calidad de señal y su cobertura sobre los televidentes de la capital.

Sistema Regional de Televisión está a dos meses, el 29 de septiembre, de cumplir tres años de haber conseguido su concesión de espectro y todavía no está al aire en un mercado donde la última concesión de espectro para televisión comercial se tasó en 501.6 millones de pesos, en 2021.

La concesión de Sistema Regional de Televisión se entregó en septiembre de 2023 sin contraprestación de por medio, porque su uso es para televisión social y con vigencia hasta el año 2038. Sistema Regional de Televisión tiene su sede en la colonia Arquitectos de la ciudad de Chihuahua.

Este concesionario se acercó en marzo de 2026 para solicitar una mudanza de señal, para dejar sus 6 Megahertz de ancho de banda asignados entre los 54-60 MHz del espectro radioeléctrico, hacia la banda de los 186-192 Megahertz, con lo que ahora tiene la oportunidad de asegurar su cobertura sobre la Ciudad de México y otros 45 kilómetros de territorio; sobre todo, Sistema Regional de Televisión tiene una oportunidad para evitar costos económicos adicionales que presionarían su operación como televisora social.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aceptó los argumentos de Sistema Regional de Televisión de que el espectro asignado en 2023 es muy susceptible de sufrir rebotes y que su propia naturaleza técnica obligaría a su concesionario a invertir en un despliegue de cobertura capaz de alcanzar un territorio de 45 kilómetros, pero radiando sobre 10 kilómetros efectivos.

“Resultaría necesario aumentar la potencia de operación de la estación, a efecto de mitigar y/o mantener la relación de señal a ruido, concluyendo que la señal útil y reproducible alcanza únicamente lo primeros 10 kilómetros de los 45 kilómetros de su radio de cobertura a partir del sitio de transmisión”, dijo la CRT.

La autoridad estableció que Sistema Regional de Televisión, A.C., tiene hasta la semana del viernes 7 de agosto próximo para aceptar y presentar su propuesta de modificación de los parámetros técnicos de operación de su estación XHCSBO-TDT, de lo contrario la autorización quedará sin efectos.

En septiembre de 2024, Sistema Regional de Televisión presentó su plan de características técnicas de transmisión y desde entonces solicitó la asignación oficial del canal virtual 28.1, como sería visto en los televisores de los capitalinos y en el resto del Valle de México, y a modo de unificar una identidad con otros canales también asignados en Chihuahua a esta misma entidad.

Sistema Regional de Televisión, A.C., tiene en concesión otros canales de televisión como aquellos con las siglas XHCSBR-TDT, XHABC-TDT, XHCTH-TDT y XHCSAB-TDT. También ha formalizado convenios de uso de infraestructura de terceros, como con Multimedios Radio y el Canal 22 de la Ciudad de México.

La XHCSBO-TDT tuvo una habilitación del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para transmitir con una potencia máxima de 1,250 Watts las 24 horas del día y desde una altura de 127 metros sobre el cerro del Chiquigüite.

A mediados del 2023, el IFT entregó una concesión de espectro a una organización civil, para que esta entidad, Sistema Regional de Televisión, creara un canal de televisión de carácter social para la Ciudad de México y su área conurbada, el primero en la historia de la capital y desde el año 2018 en que esa organización hizo su primera petición al IFT.