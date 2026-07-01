Especialistas disminuyen pronóstico de inflación a 4.20% para 2026: Encuesta Banxico

Luego de la moderación de la inflación en su última lectura, especialistas disminuyeron su pronóstico de este indicador para el cierre de este año, de acuerdo con la última Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, elaborada por el Banco de México (Banxico).

La mediana de la encuesta mostró que ahora esperan que la inflación se ubique en 4.20% para el cierre de este 2026, una tasa menor a la de 4.35% que estimaron en la encuesta de junio.

Así, la inflación continuaría por arriba del rango objetivo del banco central a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, que es 3% +/-1 punto porcentual.

En tanto, para el siguiente año prevén que la inflación se modere a 3.84%, lo cual ya la colocaría dentro del rango del banco central, luego de que en los últimos años los precios se han mantenido por arriba durante varios meses.

En la primera mitad de junio, la inflación en México se volvió a moderar. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11% quincenal, con lo que en su comparación anual, la inflación se ubicó en un nivel de 3.55 por ciento.

Ante este panorama, se espera que Banxico continúe con su tasa de interés en 6.50% a lo largo del año ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

Crecimiento de 1.1%

Respecto al crecimiento de la economía mexicana, los especialistas mantuvieron la expectativa de un crecimiento de 1.1% este año, mientras que para el siguiente año prevén que se crezca 1.80 por ciento.

Dentro del informe, la mayor preocupación de los analistas respecto a lo que pueda obstaculizar el crecimiento económico es la gobernanza, donde se señaló la inseguridad y otros problemas de falta de Estado de derecho.

Asimismo, preocupan las condiciones económicas internas, con una preocupación sobre la ausencia del cambio estructural en México.

El estimado de los especialistas del sector privado sobre el crecimiento de la economía es menor a las proyecciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que prevé una expansión entre 1.8 y 2.8% para este año, pese al débil desempeño que se ha mostrado en los primeros meses del año.