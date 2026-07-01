Bolsa mexicana avanza en primera sesión de julio; mercado sigue la información sobre el T-MEC 

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias moderadas la primera sesión de julio. Los índices locales subieron, en un mercado atento a las noticias sobre el acuerdo T-MEC, con los inversionistas a la espera de cifras de empleo relevantes en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.42% a 67,247.79 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.52% a 1,351.05.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Genomma Lab, con 3.79% a 15.60 pesos; seguido del operador bursátil Grupo BMV, con 2.96% a 35.88 pesos, y Grupo Financiero Banorte, con 2.82% a 189.77 pesos.

Estados Unidos se negó a prorrogar el tratado comercial con México y Canadá, abriendo un plazo de diez años para su liquidación gradual. De acuerdo con los informes, la intención de Washington es impulsar cambios para recuperar empleos en el sector manufacturero.

"Lo ocurrido hoy confirma que el mercado mexicano opera bajo una dualidad, donde el alivio de que no existe una ruptura inmediata del tratado comercial compensa, por ahora, el miedo a la anualización de la presión estadounidense", dijo la gestora IMB Capital Quants.