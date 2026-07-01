"Suficiente": el teatro como espejo incómodo de una generación que busca ser escuchada

México, 2038. El gobierno lanza el programa Jóvenes para el Futuro, una iniciativa que busca apoyar a la juventud en su paso hacia la vida adulta. Durante un mes, seis jóvenes deberán convivir en un departamento asignado por el Estado con el objetivo de obtener un título que acredite su valor como líderes ciudadanos y ganar una beca.

En un país imaginario —pero no del todo ajeno— donde el Estado decide quién es y quién no es “suficiente”, los jóvenes son encerrados en un departamento bajo vigilancia estricta y viven un momento de catarsis colectiva y desnudez emocional. La premisa, que podría leerse como una distopía futurista, es en realidad una metáfora afilada de un presente que ya convive con la ansiedad, la exigencia de rendimiento y el desgaste psicológico de las nuevas generaciones.

“Suficiente”, escrita y dirigida por Aída del Río, llega al Teatro El Milagro por corta temporada (hasta el 19 de julio). No es una obra fácil de clasificar: se mueve entre la crítica social, el drama generacional y una suerte de experimento emocional que intenta poner en el centro algo que rara vez ocupa el escenario: la salud mental y el fracaso de la comunicación intergeneracional.

La obra funciona como espejo de una realidad contemporánea: la dificultad de escuchar a las nuevas generaciones sin imponerles el peso de las expectativas adultas.

Fernanda Monroy, actriz y productora ejecutiva, en charla con El Economista, lo dice sin rodeos: el tema no es nuevo, pero su persistencia revela una falla estructural. “No es un tema nuevo, pero tal vez ese es el problema, ¿no? Que sigamos teniendo que platicar respecto a darle el espacio a estas generaciones que vienen detrás de la que está viviendo uno”, señala. Su diagnóstico no se detiene ahí. La actriz subraya una de las tensiones centrales de la obra: la manera en que los adultos observan a los jóvenes desde un supuesto pedestal de experiencia.

“Creemos que sabemos lo que les está pasando, pero la realidad es que no, porque el mundo cambia”, agrega Monroy. Esa frase condensa buena parte del espíritu del montaje, que funciona como una invitación a desmontar certezas y a escuchar lo que la juventud tiene que decir, incluso cuando incomoda.

Aprender a mirar y a escuchar

La puesta en escena se apoya en un talentoso elenco amplio y diverso —Rodrigo Olguín, Fabiola Villalpando, Michel Santré, Mario González-Solís, María Ibarra Paleta, Hibert Lara, Javier Tascón, Mercedes Gutiérrez, Samantha Torreskelly y Fernanda Monroy— que aporta distintas capas a este ecosistema emocional. En conjunto, la obra construye una suerte de retrato coral de una generación que no encuentra respuestas claras, pero sí preguntas urgentes.

El elenco es talentoso y diverso. Foto EE. Francisco de Anda

El encierro, como recurso dramatúrgico, funciona como amplificador de conflictos: lo que en la vida cotidiana se oculta, aquí estalla.

"Es una invitación a mirar hacia dentro y hacia el otro: “Una completa invitación a aprender a ver a las adolescencias y aprender que ellos también tienen algo que contar, algo que decir, algo que les duele”, insiste Monroy.

A pesar de que los seis jóvenes provienen de diferentes estratos sociales y sus ambiciones en la vida parecen dispares (conseguir una beca, escapar al designio familiar, elegir una carrera), el común denominador es que todos, cada uno con su cúmulo de carencias —que en el fondo no son necesariamente económicas— buscan cómo encajar en un mundo que no ha sido diseñado por ellos y cuya sociedad adulta les cierra el paso.

"Según su manual, el programa nos promete que encontraremos las herramientas correctas para transicionar (sic) a la vida adulta. Quisiéramos saber quién escribió ese material, quién dijo cuáles son las herramientas correctas, quién decidió qué es lo que va a ser mejor para nosotros, ¿No sería más práctico que nos enseñaran a vivir con toda esa incongruencia y con toda esa incomodidad? Como sociedad podemos jugar a meter todas las verdades al clóset, pero hacerlo no hace que desaparezcan (...) La verdad es que la mayoría de las personas que estamos en este programa no sabemos qué queremos ser cuando seamos grandes, y es que cómo lo sabríamos, si no nos dejan habitar el mundo (...) Queremos crear nuestro propio destino y encontrar nuestra propia voz", dirá Ricardo, uno de los personajes de la obra.

Un argumento colectivo

La directora Aída del Río, por su parte, comparte con este diario que el texto por ella escrito parte de la investigación, la experiencia personal y la colaboración del elenco. El proceso creativo no fue lineal ni exclusivamente autoral. Según explica, el texto final se nutrió de improvisaciones, talleres y conversaciones entre el elenco y el equipo creativo. Surgió a partir del trabajo conjunto con Claudia “Chuff” —psicóloga y productora general—, quien aportó una mirada clínica y humana desde su labor con adolescentes, que nutrió la propia experiencia de Del Río en su trato con jóvenes, como docente.

Aída del Río, directora. Foto EE. Francisco de Anda

“Fue un proceso de mucha valentía y de mucha unión entre el elenco y yo, de sentarnos a ser valientes y contarnos la verdad de nuestra adolescencia”, explica. Esa decisión —la de partir de lo personal— marcó el tono de todo el proyecto.

“Se hizo también una investigación de futuro para saber cómo van a ser las adolescencias en el 2038, por qué cosas van a estar pasando”, detalla la productora Monroy. El resultado es una obra que no pretende imponer una lectura única, sino abrir un espacio de reflexión colectiva. “La obra no busca ser adoctrinante sino abrir la conversación”, subraya.

En ese sentido, la obra evita caer en moralejas fáciles. Los personajes no son héroes ni víctimas absolutas; son jóvenes atravesados por contextos distintos, con historias que chocan entre sí y que, en el conflicto, encuentran también puntos de contacto. La convivencia forzada los lleva a confrontarse no sólo con un sistema que los cosifica, sino consigo mismos.

Qué hacer cuando el conflicto estalla.

En “Suficiente”, la adolescencia no es un cliché ni un recurso narrativo decorativo. Es, más bien, un campo minado de emociones, contradicciones y presiones sociales que la dramaturga y directora Aída del Río decide explorar sin anestesia.

Para concluir, Del Río lanza una invitación: "Vengan a verla para que se puedan enterar qué hacen los jóvenes cuando nadie los ve, pero que al mismo tiempo puedan mirarse y darse cuenta de que, al final, todos los humanos somos iguales".

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