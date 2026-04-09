Petróleo subió 1% en la jornada de este jueves

Los precios del petróleo redujeron sus ganancias para subir alrededor 1% el jueves después de que Israel dijera que negociaría con Líbano lo antes posible.

Las dudas sobre la durabilidad del alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio preocuparon por la continuidad de las restricciones al flujo de energía a través del Estrecho de Ormuz, lo que provocó un alza de los precios superior al 5% al inicio de la sesión.

Estas ganancias se esfumaron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara que instruyó a Israel para que iniciara conversaciones de paz con el Líbano que también incluirían el desarme de Hezbolá.

Los futuros del crudo Brent subieron 1.17 dólares, o 1.23%, hasta los 95.92 dólares por barril. El crudo West Texas Intermediate subió 3.46 dólares, o 3.66%, hasta los 97.87 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 91.72 dólares por barril, un alza de 2.13% o 1.91 dólares

Israel bombardeó objetivos en el Líbano el jueves, poniendo en peligro el alto el fuego después de que sus ataques a su vecino mataran a más de 250 personas y amenazaran con entorpecer la tregua de Donald Trump desde el principio.

La preocupación por las interrupciones en el suministro en Arabia Saudita resurgió después de que la agencia estatal de noticias SPA informó que los ataques redujeron la capacidad de producción de petróleo del reino en aproximadamente 600,000 barriles diarios y disminuido el flujo en su oleoducto Este-Oeste en unos 700,000 barriles diarios.

"Los acuerdos de alto el fuego están en entredicho, ya que Israel atacó a Líbano y el vicepresidente Vance se dirige a Oriente Medio para continuar las conversaciones", declaró Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial.