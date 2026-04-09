Wall Street ganó ante avance en los convenios de Medio Oriente

Los principales índices estadounidenses subieron el jueves gracias a que las negociaciones en Medio Oriente ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.58% a 48,185.80 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 0.83% en 22,822.42 unidades y el S&P subió 0.62% hasta los 6,824.63 puntos.

Los tres índices extendieron el fuerte repunte del miércoles; el Nasdaq y el S&P 500 hilaron 7 sesiones consecutivas al alza, el Dow Jones avanzó en 5 oportunidades de siete.

“El mercado reaccionó positivamente al anuncio de negociaciones en Pakistán entre EU e Irán, así como a contactos directos entre Israel y Líbano, eventos que se interpretaron como un paso hacia una mayor normalización del comercio a través del Estrecho de Ormuz” escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+) en un reporte.

El índice de volatilidad de CBOE (VIX), conocido como el índice de miedo de Wall Street, cayó a su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en 19.49 puntos.

Además, se publicaron los datos sobre el PIB y la inflación PCE en Estados Unidos, que mostraron que la economía creció a un ritmo más lento de lo esperado en el cuarto trimestre, mientras que los precios al consumidor se mantuvieron elevados.

Bolsas mexicanas optimistas

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.13% en 70,314.19 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.14% a 1,403.05 unidades.

Ambos referenciales hilaron su segundo día de ganancias tras repuntar alrededor de 2.4% el miércoles. En lo que va del año avanzan alrededor de 10 por ciento.

Al interior del IPC, que agrupa a las empresas más negociadas de la BMV, 11 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo.

Destacó el alza de 7.57% a 1,001.49 pesos por acción de Industrias Peñoles, la minera de grupo BAL, luego de que los precios del oro y la plata repuntaron 1% y 2.1%, respectivamente. Grupo Carso (+4%) y América Móvil (+2.93%), ambas del multimillonario Carlos Slim, acompañaron las ganancias.

Los inversionistas incorporaron que la inflación general a tasa anual en México marcó en marzo su mayor nivel en año y medio, pese que quedó debajo de lo estimado por los analistas.