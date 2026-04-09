Colombia: ven mayor deterioro fiscal por baja de calificación crediticia

En razón de los desbalances fiscales que aquejan al gobierno en 2026, Standard & Poors rebajó la calificación creditica de Colombia de BB a BB- con perspectiva estable y puso en relieve las dificultades de endeudamiento externo. Es la primera vez desde 1993 que el país cae a esta nota, año en el que la calificadora emitió su primer concepto soberano sobre Colombia.

Esto deja a Colombia a una sola rebaja de caer en la categoría de país “altamente especulativo” y se suma a la decisión de Fitch Ratings en diciembre, cuando bajó la nota del país de BB+ a BB con perspectiva estable, también por “elevados y persistentes déficits fiscales”. El mercado reaccionó al anuncio de Standard & Poors y señaló que las implicaciones más visibles serán visibles en mayores costos de endeudamiento y la posible entrada en un ciclo de deterioro fiscal. Así lo dio a conocer el grupo de investigaciones económicas de Grupo Cibest, quienes agregaron que se deberá salvaguardar la independencia del banco central mientras se sigue un rumbo de fortalecimiento fiscal.

"Pesan la baja flexibilidad fiscal, la suspensión de la regla fiscal y una política cada vez más procíclica e impredecible. El crecimiento potencial también se ve afectado", señaló Grupo Cibest.

Banco Popular apuntó que aunque los mercados ya transaban la deuda soberana de Colombia a precios consistentes con una calificación BB de meses atrás, por lo que la rebaja estaba en buena parte descontada, el cambio oficial de nota puede amplificar episodios de volatilidad en el corto plazo.

Tampoco descartan presiones adicionales sobre el dólar y desvalorizaciones en los títulos de deuda pública, especialmente en un contexto de fragilidad fiscal y menor apetito global por riesgo. Por su parte, José Ignacio López, presidente de Anif, advirtió que la rebaja en la calificación crediticia deja al país en la misma posición de países como Turquía, Honduras y Mongolia, con una estabilidad macroeconómica minada enteramente por las decisiones fiscales y monetarias. En cuanto al endeudamiento, López detalló que la deuda bruta como porcentaje del PIB podría incrementarse desde 2026 y hasta 2029, pues pasaría de 62.8% del PIB este año a 66.2% en 2029.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que era una decisión previsible y una consecuencia "de la errada gestión de un gobierno que decidió darle la espalda a la técnica y al rigor de la evidencia económica para sustituirlos por la improvisación, el desprecio por la institucionalidad y los dogmas de ideologías fracasadas". Cabal también dijo que la rebaja crediticia tendrá efectos en el costo de endeudamiento por una mayor prima de riesgo. Sumó que se da un contexto en que el gobierno insiste en mayores cargas tributarias "mientras ciudadanos y empresas tienen que escoger entre cumplirle al gobierno o dejar de gastar".